Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Li creano gli importuni, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Fastidi (Settimana Enigmistica 3699 - 4636)

Curiosità/Significato: un importunatore è una persona che arreca disturbo, molestia o fastidio. Con questo termine si coniugano frasi di uso molto comune come "desidero non essere importunato mentre lavoro" o anche modi di dire cosiddetti cortesi: "scusi se vengo a importunarla in questo momento".