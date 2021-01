Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Virtù di cui si può far voto, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.



Soluzione: Castità (Settimana Enigmistica 3699 - 4636)

Curiosità/Significato: l'espressione comune fare voto di c. è appunto una virtù di chi sceglie di condurre la propria vita in uno stato di castità. E' per la chiesa cattolica una devozione a Dio di conservarsi vergini il che porterebbe, per chi crede, alla conduzione della vita perfetta.