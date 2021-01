Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Il suo numero indica le velocità supersoniche, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Soluzione: Mach (Settimana Enigmistica 3699 - 4636)

Curiosità/Significato: con questo termine si indica il numero di m. che viene usato per misurare le velocità supersoniche. La sua scrittura è (Ma) ed un valore adimensionale definito come il rapporto tra la velocità di un oggetto in moto in un fluido e la velocità del suono nel fluido considerato.