Cyberpunk 2077: Hotfix 1.11 è ora disponibile

Hotfix 1.11 è ora disponibile su PC, console e Stadia!

L'aggiornamento risolve problemi comparsi con la patch 1.1:

La randomizzazione degli oggetti è stata ripristinata allo stato precedente.

L'exploit del salvataggio/caricamento verrà osservato ulteriormente.

Risolto un bug nella missione Down on the Street.

Il bug consisteva nell'impossibilità di proseguire nella quest Down on the Street con Takemura durante la olochiamata. Dopo aver ricaricato il salvataggio nella versione 1.1, la olochiamata non aveva le opzioni del dialogo e bloccava le interazioni con altri PNG.

