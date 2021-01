MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2, DISPONIBILE PER PS5

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato cheMOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 è ora disponibile per PlayStation 5.

Il titolo, lanciato originariamente nel 2019 per PlayStation 4, offre ai piloti di tutto il mondo intensi scontri online 6 contro 6 in una serie di campi di battaglia davvero realistici. In MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2, i Mobile Suit non saranno gli unici eroi. Infatti, i piloti potranno piazzare le bombe e richiedere il fuoco di supporto, mentre anche gli scontri tra la fanteria potranno decidere l’esito di una battaglia.

Su PlayStation 5, i giocatori potranno sfruttare un feedback aptico migliorato e una maggiore diversità di resistenza dei grilletti per ottenere un’esperienza di feedback ancora più coinvolgente e realistica, sia che utilizzino una mitragliatrice che un fucile laser!

Con il lancio della versione PlayStation 5, i giocatori otterranno ancora più opzioni e varietà, tra cui l’aggiunta dell’audio in inglese! Parla con Neidhardt, Tenda o Katarina al Campo base per ascoltare le loro nuove voci.

Inoltre, è stata aggiunta una nuova mappa, la Base militare. Si tratta di una vasta pianura aperta con edifici medio-grandi, che la rendono il sogno di ogni specialista nel combattimento a lungo raggio. Con gli edifici che saranno l’unico ostacolo in un’ampia superficie pianeggiante, i piloti potranno sfruttare al massimo la propria linea di tiro.

Infine, i giocatori potranno trasferire i propri progressi e dati salvati da PlayStation 4 a PlayStation 5 usando lo stesso account di PlayStation Network.

