L'dizione fisica di Root Double - Before Crime After Days - Xtend Edition arriva su Nintendo Switch

ININ Games è lieta di annunciare l'uscita fisica per Nintendo Switch del tanto acclamato Sekai Project Root Double -Before Crime After Days- Xtend Edition uno dei più grandi giochi d'avventura del Giappone che uscirà questa settimana, Venerdì 29 gennaio 2021.

Root Double -Before Crime After Days- Xtend Edition è un genere innovativo e amplia i confini di quello che è un romanzo grafico davvero epico che molti hanno annunciato come una delle più belle storie criminali che i giocatori possano vivere.

Citazioni dei media dalla recente uscita digitale:

Per i fan di VN questo è un gioco fantascientifico/soprannaturale ben scritto e un mistero da svelare. InvisionCommunity8/10

Root Double -Before Crime After Days- Xtend Edition è un romanzo visivo avvincente che ha finalmente trovato una nuova casa su Nintendo Switch.Shindig4.5/5

Abituarsi alle meccaniche di gioco può creare confusione, ma perseverando alla fine ti divertirai.UK Anime8/10

Root Double -Before Crime After Days- Xtend Edition sarà con ogni probabilità un titolo che ricorderò per molto tempo. Heypoorplayer4/5

Ambientato nel 2030 in una città dove i residenti non sono in grado di interagire con il mondo esterno senza il permesso del governo locale. Dopo un incidente in un istituto della città, uno dei due protagonisti del gioco, Watase Kasasagi, viene inviato in una squadra di soccorso; l'altro, uno studente delle superiori di nome Natsuhiko Tenkawa, si trovava nell'istituto al momento dell'incidente.

All'inizio del gioco, ci sono due storie tra cui scegliere. Ogni stori è raccontata dalla prospettiva del personaggio scelto; Dovranno cercare sopravvissuti, fare scelte giuste, costruire relazioni e recuperare i ricordi mentre si cerca di rimanere in vita. Una componente essenziale del gioco è il "Senses Sympathy System" ("SSS"), il giocatore ha la possibilità di modificare le proprie impressioni ("Senses") dei personaggi che usa.

Caratteristiche:

Bellissima grafica rielaborata in full HD.

Diretto dal creatore di Ever17 Takumi Nakazawa.

Ore e ore di storia che cambiano dinamicamente in base alle tue scelte.

Il gameplay unico (Senses Sympathy System) lo distingue dai romanzi visivi convenzionali.

Trama seria matura.

Interamente doppiato in giapponese da famosi doppiatori.

L'elevata rigiocabilità richiede la riproduzione per vedere tutti i possibili risultati della storia.

Due rami della trama: uno prima del crimine e uno dopo il crimine.

