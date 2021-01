Nintendo - Monster Hunter Rise - Edizione speciale Switch e Pro Controller

I giocatori di tutta Europa potranno unirsi alla caccia in grande stile il 26 marzo, quando verranno lanciati Nintendo Switch edizione speciale MONSTER HUNTERRISE e Nintendo Switch Pro Controller edizione speciale MONSTER HUNTER RISE insieme a MONSTER HUNTER RISE, ultimo episodio dell'acclamata serie di giochi di ruolo d'azione di Capcom per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch edizione speciale MONSTER HUNTER RISE presenta un'immagine di Magnamalo, iconico mostro del gioco, sul dock, insieme ad altri evocativi design a tema MONSTER HUNTER RISE che adornano la console ed entrambi i controller Joy-Con. Inoltre viene fornita in bundle con un codice download per MONSTER HUNTER RISE piùil Kit Deluxe DLC Pack e contenuti bonus. Il Nintendo Switch Pro Controller edizione speciale MONSTER HUNTER RISE è venduto separatamente e presenta anch’esso un’iconica immagine di Magnamalo.

Una demogratuita di MONSTERHUNTER RISE è disponibile sul Nintendo eShop fino al31 gennaio. I giocatori possono affrontare quattro diverse missioni, imparare a utilizzare le nuove caratteristiche dell’insetto filo e delle cavalcature Wyvern e padroneggiare i 14 diversi tipi di armi di MONSTER HUNTER RISE.Due delle missioni possono essere affrontate con altri giocatori in co-oplocale o online.

