Samsung annuncia Galaxy A32 5G

La connettività 5G a un prezzo incredibile

Samsung Electronics ha svelato il nuovo smartphone Galaxy A32 5G, che rende la connettività 5G e l’innovazione ancora più accessibili. Dotato di una batteria a lunga durata che garantisce prestazioni senza interruzioni, fotocamere versatili ad alta risoluzione e un display immersivo, Galaxy A32 5G si configura come un’aggiunta di valore al portfolio della serie Galaxy A di Samsung con connettività 5G.





“Samsung Galaxy A32 5G conferma ulteriormente la nostra ambizione di fornire a tutti i consumatori le prestazioni e la velocità del 5G, grazie all’introduzione di una nuova opzione in grado di coniugare la miglior esperienza mobile possibile con le funzionalità Samsung più apprezzate”, ha spiegatoPaolo Bagnoli Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.“Galaxy A32 5G amplia ancor maggiormente la gamma di prodotti della apprezzata serie Galaxy A”.

Galaxy A32 5G combina funzionalità innovative per offrire un'esperienza di intrattenimento di livello superiore: con suono immersivo, streaming fluido e possibilità di download super-veloce grazie al 5G, questo dispositivo spinge ancora più in là i confini di ciò che uno smartphone è in grado di fare. Non importa se utilizzata per giocare ai videogame in mobilità o per guardare i propri programmi preferiti, la connettività di rete 5G è in grado di garantire a chiunque e in qualunque momento massime prestazioni senza fastidiosi ritardi.

Galaxy A32 5G offre una straordinaria visione grazie all’ampio display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici; la batteria a lunga durata da 5.000 mAh consente di non perdere mai le proprie serie preferite e con la ricarica rapida è possibile dedicare più tempo allo streaming dei videogame e meno alla ricarica della batteria.

Galaxy A32 5G è pronto per immortalare ogni momento della giornata con le sue potenti fotocamere. L’obiettivo principale da 48MP consente di catturare i momenti quotidiani con altissima qualità. Lo smartphone è dotato inoltre di una fotocamera Ultra-grandangolare da 8MP, così da non perdersi neanche un istante dell’azione. La fotocamera di Profondità da 2MP, la Macro da 5MP e la registrazione video in 4K consentono di rivelare dettagli importanti in tutte le fotografie e nei video.

Il dispositivo è il primo a includere il nuovo design 2021 della serie A, pulito e senza interruzioni. È disponibile in quattro colori accattivanti: Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Blue. È inoltre protetto dalla piattaforma di sicurezza di Samsung Knox e integra un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Galaxy A32 5G sarà disponibile in Italia nella versione da 128GB a partire dalle prime settimane di febbraio ad un prezzo consigliato di €299,90.

Per maggiori informazioni su Galaxy A32 5G e sull’intero portfolio della serie Galaxy A, è possibile visitare https://news.samsung.com/it/

