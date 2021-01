BUDDYBANK E NIC NAC'S SONO PARTNER DEL PG NATIONALS SPRING SPLIT 2021

La quarta edizione della competizione più importantea livello nazionale dedicata al MOBA per eccellenza, in corso dal 13 gennaio,può contare anche quest’anno sul supporto di partner del calibro di buddybank eNic Nac’s.

Unaltro grande anno di esport è pronto per iniziare e la scena competitiva nostranaè già in fermento. Quale modo migliore per inaugurarlo, se non con il più amatoe seguito torneo di League of Legends d’Italia? PGEsports,la prima società italiana dedicata al gaming competitivo, Tournament Organizer di tantissimi altrieventi esport su scala nazionale, fissa un nuovo imperdibile appuntamento pertutti gli amanti del MOBA targato Riot Games: il PG Nationals SpringSplit 2021.

Oltre ad attirarel’attenzione degli appassionati di gaming competitivo di tutto il paese, il PGNationals negli anni è diventato un appuntamento fisso per la scena esportitaliana, sempre più in grado di attrarre risorse e stringere proficuepartnership con aziende leader nel proprio settore e che fanno dellapropensione all’innovazione una vera missione. Esattamente come buddybank,la banca per smartphone di UniCredit, punto di incontro tra lo smart banking e igiovani, che ha deciso di supportare il torneo, rinnovando anche quest’annol’impegno nei confronti di tutto il panorama esport italiano, ormai in rapida econtinua crescita. Non solo il settore finanziario, ma anche quello legato alfood dimostra di avere grande interesse e attenzione verso questo mondo, ne èun esempio Nic Nac’s. Anche l’azienda produttrice dei celebri snack,infatti, figura nuovamente come sponsor della competizione. Edizione dopoedizione, PG Esports dimostra quanto il gaming competitivo riesca adattirare l’interesse di importanti player appartenenti a mondi e settoridiversi, ma accumunati dalla voglia di credere in un movimento giovane,effervescente e proiettato al futuro come quello esport.

La competizione è iniziata ufficialmente mercoledì 13 gennaio,con il primo appuntamento in streaming con i playday a partire dalle ore 19:00sul canale Twitch ufficiale di PG Esports. I turni successivi si svolgeranno ogni mercoledìe giovedì e andranno avanti fino alla fine di febbraio. Peril 21 di marzo è fissata, invece, la finalissima, un appuntamento assolutamenteda segnare sul calendario per tutti gli appassionati di esport, che vedràprotagonisti i migliori esponenti della scena competitiva italianadell’amatissimo MOBA di casa Riot Games. Non resta altro che mettersicomodi e godersi il più importante ed entusiasmante torneo italiano di Leagueof Legends del 2021, ovviamente in diretta sul canale Twitch ufficiale di PG Esports: il PG Nationals èiniziato!

Lo scopo principale del League of Legends PG Nationals è quellodi dare maggiore visibilità possibile alle squadre italiane, offrendo loro lapossibilità di competere a livello ufficiale alle European Regional Leaguedi Riot Games. PG Esports, con il prezioso supporto di partner diprestigio come buddybank e Nic Nac’s, continua a investirein questo campionato nazionale in modo da dare più possibile supporto a tutti iteam partecipanti: un impegno che, nel tempo, sta giovando incredibilmente allosviluppo dell’intero fenomeno esport nel nostro Paese. Così facendo, dà ancheai migliori giocatori della Penisola la possibilità di solcare un palcoscenico europeo dove mettere in mostra tutto ciò che sonoin grado di fare sul campo di battaglia.

