Call of Duty Mobile | Stagione 1: Nuovo Ordine

Il futuro è arrivato, laStagione 1: Nuovo Ordine di Call of Duty: Mobile inizia oggi. La Stagione 1 dà il via al 2021 con un nuovo contenuto cibernetico, una nuova mappa multiplayer creata appositamente perCall of Duty: Mobile, una nuova modalità Battle Royale da 40 giocatori, un nuovo Battle Pass con 50 livelli gratuiti, ricompense incredibili e molto altro ancora.

Call of Duty: MobileStagione 1: Nuovo Ordine è disponibile da oggi 27 gennaio alle 01:00 sia su Android che su iOS.

I nuovi principali contenuti sono:

Nuova mappa multiplayer originale – Recupera

– Recupera Nuovi personaggi – i personaggi a temaNuovo Ordine saranno rivelati al lancio della Stagione

– i personaggi a temaNuovo Ordine saranno rivelati al lancio della Stagione Nuova modalità Battle Royale – Blitz (40 giocatori)

– Blitz (40 giocatori) Nuova abilità dell'Operatore – Gravity Vortex Gun

– Gravity Vortex Gun Nuova classe BR – Desperado

– Desperado Due nuove armi funzionali : fucile d'assalto – FR .556, fucile da tiratore scelto – SKS

: fucile d'assalto – FR .556, fucile da tiratore scelto – SKS Nuove modalità multiplayer : Scontro 3v3, Attack of the Undead da 20 giocatori

: Scontro 3v3, Attack of the Undead da 20 giocatori Stagione 1: New Order Battle Pass – Nuovi personaggi, armi, oggetti e altro ancora

– Nuovi personaggi, armi, oggetti e altro ancora Marquee Event – Fight for Humanity

– Nuove sfide stagionali

Nuovo merchandise ora disponibile nel negozio

ora disponibile nel negozio Svariati aggiornamenti dell’interfaccia utente, stabilizzazione delle armi e ottimizzazione del gameplay

