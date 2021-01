The Sims 4 Fenomeni Paranormali Stuff Pack disponibile

EA e Maxis portano un po' di divertimento spaventoso: esce oggi The Sims 4 Fenomeni Paranormali Stuff Pack, che introduce una serie di caratteristiche spettrali da far venire i brividi lungo la schiena. I giocatori affronteranno gli inquietanti "coinquilini" dei nuovi lotti infestati, dove gli oggetti si spostano di notte e i fantasmi fanno dispetti e disordine.



In The Sims 4 Fenomeni Paranormali Stuff Pack, i Sims potranno chiamare Guidry, il fantasma che li guiderà attraverso le stranezze della loro nuova dimora aiutandoli a vivere comodamente in una casa infestata da spettri giocosi. Sarà poi possibile eseguire una seduta spiritica per comunicare con l’al di là , svolgere un rituale spaventoso o evocare Bonehilda, la donna di servizio scheletrica per un po' di pulizia soprannaturale. Gli eventi spettrali sono all'ordine del giorno, e sta ai Sims decidere se assecondare gli spettri o cacciarli di casa.

Per i giocatori alla ricerca di un lavoro particolare, la nuova carriera da investigatore del paranormale consente loro di mettere alla prova le nuove abilità da Medium mentre aiutano i vicini a trovare pace con gli ospiti indesiderati nelle loro case. Potrebbero persino guadagnare simoleon lungo la strada! Mentre nel quartiere dilaga l’attività spettrale, spetta ai Sims riportare l'ordine nel mondo.

The Sims 4 Fenomeni Paranormali Stuff Pack offre nuovi modi di giocare con la vita (e il dopo vita) ed è ora disponibile al prezzo di 9,99 € su Mac e PC tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One, con retrocompatibilità per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.