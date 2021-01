Smettere di fumare provando il piacere e il gusto dello svapo

Allontanarsi completamente dalla sigaretta classica

È ovvio che la separazione dalla classica sigaretta non avverrà dall'oggi al domani. Tuttavia, se vuoi davvero smettere di fumare con le sigarette elettroniche, devi allontanarti completamente dalla sigaretta convenzionale. In altre parole, non dovresti associare le sigarette tradizionali alle sigarette elettroniche. Va notato che per chi muove i primi passi in questo mondo, la dipendenza rimane molto alta all'inizio e lo svezzamento è difficile. Molti infatti non riescono a passare completamente dalla parte dello svapo immediatamente e questo è dovuto sia all'abitudine sia perchè all'inizio molti sbagliano le dosi iniziali di nicotina.Per smettere di fumare con le sigarette elettroniche, devi conoscere esattamente i tuoi livelli giornalieri di nicotina. Il miglior modo per decidere è ascoltare i segnali del proprio corpo. All'inizio è bene farsi consigliare dai rivenditori o affidarsi a qualche calcolatore online per scegliere una dose minima e poi alzarla poco per volta, fino al punto in cui risulterà sufficientemente piacevole. Una volta abbinata la dose giusta di nicotina nella sigaretta elettronica, dovrai rimanere in piena dose nelle prime settimane. Nelle settimane successive, potrai ridurre leggermente il contenuto continuando gradualmente fino a quando non sentirai più la necessità di nicotina. La raccomandazione generale è di non abbassare i livelli di nicotina troppo rapidamente perchè potrebbe esserci il rischio di ricaduta.Anche il gusto dell'e-liquid gioca un ruolo molto importante nell'smettere di fumare. Inizia sempre con un e-liquid che sa di tabacco e non con un e-liquid che ha un sapore fruttato o fresco. Questa precauzione dovrebbe essere presa in modo da non abbandonare bruscamente il gusto del tabacco. Dopo puoi quindi orientarti verso altri sapori come per esempiodisponibili in entrambe le versioni. Dopo l'e-liquid aromatizzato al tabacco, ad esempio, puoi prendere quelli a gusto di limone, pompelmo, fragola o dolci vari. Scegliere il tuo e-liquid è un passo molto importante per sfruttare lo svapo. Non si parla solo di fumare, ma di un nuovo piacere a condizione che sia controllato e garantito da marchi affermati e sicuri. La semplicità di poter cambiare l'aroma del liquido per sperimentare gusti diversi per ogni piacere è un po' come una bottiglia di vino che assaggi per scoprirne i sapori dolci.

Per smettere di fumare con l'aiuto della sigaretta elettronica, devi cercare e trovare il piacere nello svapo. Altrimenti, non sarà d'aiuto. È infatti sarà il piacere e il gusto dello svapo che ti farà dimenticare la classica sigaretta e il suo gusto. Ritrova i gesti della classica sigaretta nella sigaretta elettronica. Per passare alle sigarette elettroniche, il fumatore deve solo cambiare il suo comportamento e deve abituarsi a ricaricare le batterie della sua sigaretta elettronica, riempiere il serbatoio di liquido e invece di andare dal tabaccaio, andrà da un venditore specializzato o semplicemente su Internet, perché anche lì ci sono molti venditori. Un altro punto importante, quando si decide di smettere di fumare con le sigarette elettroniche è il più possibile non fumare sigarette convenzionali in parallelo. Le conseguenze sarebbero di accumulare troppa assunzione di nicotina e potrebbero tendere a causare la ricaduta sul tabacco perché il tuo corpo è più abituato ad esso. Svapare una sigaretta elettronica può avere vantaggi decisivi rispetto alle sigarette convenzionali.

Vantaggi delle E-Cig

Il primo vantaggio aggiuntivo, oltre a far meno male, è che l'e-cig è più economica. Inoltre, se sei un fumatore, saprai bene che coloro che fumano spesso lasciano/hanno tracce e segni - sia nei luoghi in cui fumano che sulle dita. Le macchie di nicotina, i vestiti fumosi, i capelli, le pareti e i soffitti ingialliti sono inevitabili. Lo svapo è molto più pulito e profumato perché produce vapore e nessun fumo. Le sigarette elettroniche offrono anche una maggiore varietà di gusti. Grazie all'ampia selezione di e-liquid, le sigarette elettroniche hanno uno spettro di gusti molto più ampio. Mela, anguria, zucchero filato, con o senza nicotina - la selezione è sorprendentemente ampia e ti consente di trovare sempre qualcosa di piacevole per tutti i gusti.

Un altro vantaggio è la sicurezza delle sigarette elettroniche. Una sigaretta accesa convenzionale può causare ustioni e incendi - questa non è una novità. Le sigarette elettroniche sono un'alternativa molto più sicura.

