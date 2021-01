Turrican Flashback Recensione

Bentornato Turrican

Il 29 gennaio 2021 esce in versione fisica e digitale l’attesissima collezione di Turrican Flashback su Nintendo Switch e Sony PlayStation 4. ININ Games ci porta uno dei più grandi platform-shooter della storia dei videogames che ha fatto divertire milioni di giocatori di tutte le piattaforme negli anni ’90. Turrican Flashback riunisce in un unico pacchetto i 4 mitici titoli della serie Turrican: Turrican I, Turrican II The Final Fight, Mega Turrican e Super Turrican.

Realizzazione Tecnica

Turrican Flashback è stato sviluppato congiuntamente tra il team originale Factor 5 e i Ratalaika Games che hanno cercato di migliorare i giochi senza però stravolgerli. Per fare questo sono stati aggiunti nuovi filtri Retro, full widescreen ed elementi dinamici che permettono ai giocatori di personalizzare l’esperienza. Graficamente, al di là dei diversi filtri sopra menzionati, i titoli vengono presentati così come sono stati realizzati negli anni ’90. In pratica sono dei Porting un po’ rielaborati. Ad esempio, con il filtro full widescreen si potrà giocare a tutto schermo, ma ci sarà una perdita di nitidezza. Per quanto riguarda il frame rate invece è migliorato molto. Infatti, non c’è nessun tipo di rallentamento e tutto risulta fluido e stabile.

Il Gameplay è rimasto identico come nei titoli originali, anche se ora i controlli sono stati rielaborati rendendoli più semplici da padroneggiare. Il comparto audio poi è stato migliorato pesantemente. Ora la riproduzione delle colonne sonore – di Chris Huelsbeck – e degli effetti risulta più che cristallina. Molto gradita la nuovissima funzione Rewind che consentirà di riprendere esattamente da dove il giocatore ha perso la vita; mentre i salvataggi permetteranno di continuare esattamente da dove è stata interrotta la partita. Sicuramente questo renderà il titolo molto più facile. Disponibili i codici cheat originali per ogni titolo che offrono salute infinita, munizioni ecc; attenzione, se usati non permetteranno di sbloccare i trofei.

Caratteristiche Della Raccolta:

Turrican, Turrican II: The Final Fight, Mega Turrican e Super Turrican in un’unica confezione.

Schema di controllo moderno rielaborato che semplifica le serie.

Personalizzazione dell’esperienza con shader, sfondi e diverse opzioni di visualizzazione.

Livelli giganteschi, azione e combattimenti contro enormi Boss.

La funzione Riavvolgi consente di affrontare la sfida con un po’ di aiuto.

Colonne sonore senza acclamate dalla critica firmate da Chris Huelsbeck.

Conclusione

Per la prima volta in assoluto i migliori giochi della serie sono stati meticolosamente rimasterizzati per riportare ai giorni nostri l’avventura e l’azione di Turrican. Questo nuovo titolo offrirà ai fan e ai nuovi giocatori ??l’opportunità di sperimentare e rivivere mitiche battaglie, esplorare livelli immensi e affrontare Boss giganteschi. La raccolta racchiude il ritorno di un titolo amatissimo e molto altro in un pacchetto da 29,99 euro. Consigliato!

Voto: 8/10

