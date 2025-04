Caso Regeni : dall' Egitto è attesa una risposta

"Il 25 gennaio, 5 anni fa, Giulio Regeni veniva sequestrato e poi brutalmente torturato e ucciso dalle forze di sicurezza egiziane. Un sentito grazie alla magistratura italiana per l'importante lavoro svolto. Non ci stancheremo mai di chiedere giustizia". E' il tweet del presidente dell'Europarlamento Sassoli. Oggi il caso del ricercatore italiano sarà discusso al Consiglio Esteri Ue. Il presidente della Camera Fico chiede lo stop della vendita di armi all'Egitto: "Bisogna partire dalle ambiguità di alcuni Paesi europei", dice a Repubblica

Giletti e l'inchiesta Zero titoli: dopo il caso diplomi spunta l'ombra dei rifiuti, appello ai Carabinieri

Diplomi e lauree false, accompagnate da cerimonie ufficiali, sono al centro dell'inchiesta Zero titoli della Procura di Trani, seguita da Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimo Giletti in onda questa sera su Raitre.

Inter, nuovo caso bestemmia? Il labiale di Bisseck fa discutere sui social

Dopo l'episodio che ha coinvolto Lautaro Martinez, anche Yann Bisseck finisce sotto i riflettori. Il difensore dell'Inter è stato tra i protagonisti della sfida contro la Roma, soprattutto per il duello fisico con N'Dicka nei minuti finali a San Siro.

Chi è Manuel Bortuzzo: la sparatoria, le Paralimpiadi e il caso di stalking

Manuel Bortuzzo sarà ospite oggi, domenica 27 aprile, a Verissimo, dove parlerà per la prima volta del caso di stalking che lo vede vittima e che ha portato alla condanna a 1 anno e 8 mesi, con pena sospesa, dell'ex fidanzata Lucrezia Hailé Selassiè.