Sanremo 2021: Se l’Ariston apre al pubblico, scendiamo in piazza!

Da Emma Dante a Renzo Arbore passando per operatori esclusi dal ristoro, il mondo dello spettacolo va controcorrente all'ipotesi pubblica a Sanremo 2021 guidata da Amadeus. E il malcontento esplode sui social: "È vergognoso che il ministro Franceschini sia latitante da mesi, non dice niente, non si espone". Al momento l'unica soluzione possibile per avere un pubblico sicuro sembra un numero ridotto di figuranti tamponati, diversi per le cinque serate. In ogni caso è chiaro che in base all'ultimo Dpcm che conferma la chiusura di teatri, cinema e spettacoli dal vivo, Sanremo 2021 non può in alcun modo configurarsi come evento pubblico.



