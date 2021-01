GTA Online: vi presentiamo il Vapid Slamtruck, il sogno di ogni stuntman

In più, ricompense doppie nella serie di sfide del bunker, maglietta vintage della Vapid per collezionisti e altro

A causa della recente ondata di incidenti che hanno visto come protagonista questo modello, desideriamo ricordare ai potenziali acquirenti che un effetto collaterale comune della guida del Vapid Slamtruck è il costante flusso di imbecilli che cercano di superarlo per immettersi in autostrada. Ecco, vedi? Abbassa la testa, per l'amor del cielo!

Vapid Slamtruck, ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos.

GTA$ e RP doppi nella serie di sfide del bunker

Ci si diverte un sacco sottoterra! La serie di sfide del bunker non fa eccezione: vai nel sottosuolo e spara tutte le tue cartucce (letteralmente) in un rifugio supertecnologico costruito per resistere anche al Giorno del Giudizio. Rilassante, no? Per rendere il tutto ancora più allettante, le modalità sotterranee incluse nella serie di sfide del bunker fruttano guadagni doppi a tutti i partecipanti.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di Traffico d'armi

Se preferisci muoverti sulla superficie, puoi liberarti della tua preziosa merce di contrabbando con le missioni di vendita di Traffico d’armi: riceverai GTA$ e RP doppi per tutta la settimana! Soddisfare dei clienti non è mai stato così conveniente. Se vuoi lanciarti nella sperimentazione, fino al 27 gennaio la velocità delle ricerche in Traffico d’armi è raddoppiata.

Maglietta Vapid sbiadita per veterani

La fedeltà conta, di questi tempi: come ricompensa per la loro fiducia, i giocatori che avevano già riscattato la Maglietta Vapid durante un evento di GTA Online riceveranno gratis una rara versione sbiadita della Maglietta Vapid. Questi oggetti vintage valgono tantissimo tra i collezionisti! Abbine cura.

Veicolo da primo premio: Vapid Peyote custom

Alzati dal tuo letto extralarge, esci dal tuo attico, fai un salto all'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata. Questa settimana, potresti vincere la Vapid Peyote custom, una lowrider vecchia scuola che fa palpitare il cuore dei ladri d’auto.

SCONTI

Questa settimana, chi vuole sparire dalla circolazione per costruirsi un rifugio tutto suo può approfittare di questi sconti sui bunker e sulle loro modifiche e riempirsi il garage con una serie di veicoli per avere un po’ di buona compagnia nel sottosuolo. Trovi qui sotto la lista completa degli sconti.

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

In più, i membri di Prime Gaming godono di sconti esclusivi: questa settimana è possibile risparmiare l'80% sulla Pegassi Osiris e il 70% sulla Progen PR4. Per approfittare di questi vantaggi e di quelli futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

