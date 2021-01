CAPO PLAZA - THE GAME DA OGGI DISPONIBILE

DA OGGI UFFICIALMENTE DISPONIBILE IL VIDEOGIOCO “CAPO PLAZA - THE GAME”

Oggi, venerdì 22 gennaio, in occasione del ritorno sulla scena musicale di Capo Plaz a con il suo secondo album “ PLAZ A ”, Spotify in collaborazione con Warner Music offre ai fan dell’artista un videogame, “Capo Plaza - The Game”, sviluppato con Unit y da NEW U , e disponibile gratuitamente sulla piattaforma virtuale Capoplaza.ne t .

Per giocare è sufficiente fare tap sullo schermo dello smartphone o in alternativa tramite PC - più in là si riesce a proseguire con l’avventura, più punti si potranno ottenere e condividere su Instagram con il tag @capoplaza per guadagnarsi l’opportunità di venire ripostati direttamente dall’artista e ricevere una sorpresa speciale.

