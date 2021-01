MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 4: APERTI I PRE-ORDER DIGITALI

Milestone annuncia oggi che per Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 è possibile effettuare il pre-order digitale suSTEAM,PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One.Su console, i giocatori avranno accesso a due differenti versioni del gioco, Standard e Special Edition, ognuna con bonus dedicati.Nello specifico:

Standard Edition

Gioco completo

Customization Pack Patriot

Special Edition

Gioco completo

Season Pass

Customization Pack Patriot

Customization Pack Neon

3 giorni di accesso anticipato

Su Steam, il pre-order garantirà il 10% di sconto ed il Customization Pack Patriot.

Poco sotto l’ultimo trailer di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 che mostra tutte le nuove feature che renderanno il gioco il più ambizioso della serie. Una nuovissima struttura della modalità Carriera permetterà al giocatore di iniziare il percorso dal Supercross Futures per raggiungere le categorie 250SX e 450SX, sfidando i più famosi corridori professionisti di sempre nella storia del franchise. L’albero delle skill sarà uno dei protagonisti della carriera, influenzando le prestazioni del pilota durante tutte le gare. I giocatori possono aggiornare e gestire le abilità guadagnando punti durante le gare, gli eventi speciali, gli allenamenti e una serie di obiettivi speciali per mostrare chi è il migliore.









Il nuovo Compound è un posto dove vagare liberamente da solo o con gli amici in Co-Op. Su questa incredibile isola, i giocatori troveranno sfide e oggetti da collezione da scoprire. Ultimo ma non meno importante, l'amato Track Editor è tornato con più moduli di personalizzazione, creati dai tracciati ufficiali del 2020. Come sempre nel franchise, i giocatori potranno personalizzare i propri piloti con tantissimi contenuti, grazie a più di110 brand ufficiali, per personalizzazioni estetiche e prestazionali sia per il pilota che per la moto. Inoltre, lamodalità online offrirà un'esperienza multiplayer avvincente e senza ritardi grazie ai server dedicati.





Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 sarà disponibilel’11 Marzo, 2021 suPlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC/STEAM and Google Stadia.

