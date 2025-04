Diretta Premier Conte al Senato : con pandemia Paese unito

"In questi mesi così drammatici, pur a fronte di una complessità senza precedenti, la maggioranza ha mostrato grande responsabilità, raggiungendo -certo anche con fatica -convergenza di vedute e risolutezza di azione, anche nei punti più critici". Ancoraggio alla Costituzione e all'europeismo per questo governo, che guarda anche al gap Nord-Sud. In pandemia, politica è tornata alla sua missione e il Paese si risvegliato più unito. In apertura Conte ha ricordato la figura di Emanuele Macaluso, morto a 96 anni.

