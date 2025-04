Liliana Segre a Roma per dare la fiducia a Conte

"Sì, domani parto per essere pronta a fare il mio dovere martedì a Palazzo Madama": in un'intervista rilasciata oggi a Gad Lerner al Fatto Quotidiano, Liliana Segre annuncia che andrà a Roma per votare sì alla fiducia nel governo Conte. La senatrice a vita, 90 anni, non partecipava da tempo ai lavori del Senato perché il suo medico le aveva consigliato di limitare i viaggi: "Intendevo riprendere i miei viaggi a Roma una volta vaccinata, ma di fronte a questa situazione ho sentito un fortissimo appello, un misto di senso del dovere e indignazione civile ”.

Ma di fronte all'aggravarsi della crisi politica, ha cambiato idea: “Ho deciso di riporre la mia fiducia nel governo. Ho trovato questa improvvisa crisi politica del tutto incomprensibile. In un primo momento, ho pensato di essere io che, con la mia profonda ingenuità come persona lontana dalla logica del partito, non sono riuscita a svelare il mistero. Ma poi ho visto che quasi tutti, in Italia e all'estero, sono increduli, spesso disgustati ”. Poi su Matteo Renzi: "Non posso accettarlo in un momento così difficile, dove milioni di italiani stanno facendo enormi sacrifici e guardano al futuro, questi sono politici che non sono in grado di fare il piccolo sacrificio per porre fine a quello che Guicciardini chiamava il particulare".

E come voteranno gli altri senatori a vita martedì 19 ottobre, quando a Palazzo Madama ci sarà il conteggio decisivo? Mario Monti ha indicato che sarà in Parlamento ed è in attesa di ascoltare il discorso del presidente del Consiglio prima di decidere cosa votare, sarà presente anche Elena Cattaneo ma non ha fornito anticipazioni sulle sue intenzioni, proprio come Carlo Rubbia. Non sappiamo ancora niente degli altri.

