Nintendo Switch e Switch Lite sono le console del Natale 2020

Tra i doni più desiderati e regalati durante le vacanzenatalizie appena trascorse, la console della casa di Kyoto è ormai più cheaffermata tra i consumatori italiani. Uno dei punti di forza di Nintendo Switche Nintendo Switch Lite è indubbiamente la line-up di videogiochi imperdibili:dalle serie e i personaggi capostipiti della storia dei videogame, ad alcunetra le esperienze più innovative del settore, arrivando a giochi che sonoaddirittura diventati dei veri e propri fenomeni di costume e cultura pop.

Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite siriconfermano anche quest’anno come le console natalizie per eccellenza,risultando tra i regali preferiti e più desiderati dagli italiani. Forse per laloro unicità e versatilità, che rispecchiano perfettamente la missione di Nintendodi portare sorrisi sui volti delle persone, unendole attraverso ildivertimento. Per tutti i nuovi possessori di console e non solo, c’è una seriedi videogiochi davvero imperdibili che non possono mancare nella collezione diogni giocatore, tra grandi classici e importanti novità.

Con più di 26milioni di copie vendute in tutto il mondo, AnimalCrossing: New Horizons non è più un semplice videogioco, ma unfenomeno di costume a tutto tondo, entrato di diritto nella cultura popmoderna. Alta moda, musica, cinema, politica e tantissimi altri settori si sonoapprocciati a questo mondo virtuale dalle infinite potenzialità. Con AnimalCrossing, i possessori di Nintendo Switch possono coronare ilproprio sogno di mollare tutto e cominciare una nuova vita su un’isola lontanada tutto grazie allo speciale Pacchetto isola deserta di Nook Inc.Giunti su un’isola deserta, i giocatori potranno rimboccarsi le maniche periniziare una nuova vita, rendendola, con il passare dei giorni e dellestagioni, esattamente come desiderano. Gli appassionati diattività fisica, dopo le abbuffate natalizie, possono invece divertirsi con RingFit Adventure*,l’esclusiva esperienza Nintendo che fa incontrare gaming e fitness.Grazie al Ring-Con, un particolare anelloflessibile pensato per l’attività fisica, e le tante modalità presenti all’internodel gioco, sia i neofiti sia i veterani del fitness possono rimettersi in formagiocando, rispettando i classici buoni propositi per il nuovo anno. Quest’anno,la scelta di exergame si allarga ulteriormente con FitnessBoxing 2: Rhythm & Exercise, il videogioco che permette di fareboxe al ritmo di grandi brani pop nella comodità di casa. Con 23 brani emolteplici modalità per personalizzare al massimo il proprio allenamento, è unulteriore alleato per combattere la pigrizia e fare movimento quando e dove sivuole.

Gli amanti dellamascotte Nintendo per eccellenza non possono perdersi MarioKart Live: Home Circuit. Questa esperienza innovativa, frutto diuna collaborazione tra Nintendo e Velan Studios, porta ildivertimento della serie Mario Kart nel mondo reale grazie allaversatilità di Nintendo Switch. I giocatori possono infatti usare laconsole per gareggiare con un kart telecomandato: il kart accelera nel mondoreale quando i giocatori ottengono un turbo nel gioco, si ferma quando vienecolpito da uno strumento e reagisce in tanti altri modi diversi a seconda dellagara. Grazie alle porte per tracciare i propri circuiti personalizzati inclusenella confezione, l’unico limite è la propria immaginazione! Altro videogiocoimperdibile per i fan dell’idraulico baffuto è SuperMario 3D All-Stars, una collezione che racchiude le versioniottimizzate per Nintendo Switch di tre avventure in 3D: Super Mario 64, SuperMario Sunshine e Super Mario Galaxy. Grazie a una risoluzionemaggiore rispetto alle loro versioni originali e a una serie di novità cheassicurano un’esperienza di gioco ottimale sulla console, questa collezione èdavvero un’occasione imperdibile per recuperare, o rigiocare, tre pietremiliari della storia dei videogame.

Chi è in cercadi avventure memorabili non può assolutamente perdersi Pikmin3 Deluxe, in cui i giocatori possono controllare una capace truppadi minuscole creature ed esplorare un pianeta ostile sfruttando sapientementeun mix di azione e strategia. Le abilità uniche dei piccoli Pikminsaranno utili per andare a caccia di preziose risorse, risolvere rompicapi eaffrontare potenti nemici in un mondo ricco di sorprese. I nuovi Switch owner possonoanche approcciarsi alla mitica saga di The Legend of Zelda con HyruleWarriors: L’era della calamità, che li porterà in un mondo ricco diadrenalina e azione. Un secolo prima degli eventi del pluripremiato TheLegend of Zelda: Breath of Wild, il fato del mondo è in bilico: ilcompito dei giocatori sarà quello di guidare le proprie forze sul campo dibattaglia e affrontare la temibile calamità Ganon per garantire lasopravvivenza del regno.

Grazie alla possibilitàdi giocare anche fuori casa in modalitàportatile e, soprattutto, al fatto di avere sempre due controller a disposizione con unsemplice gesto, Nintendo Switch è veramentela console da condividere per eccellenza. Per chi ama giocare in compagnia c’è 51Worldwide Games, un’esclusiva collezione di giochi classici e senzatempo. Dagli scacchi al backgammon, dell’hockey da tavolo al tiro al bersaglio,chiunque può trovare sempre il gioco perfetto per ogni occasione, che sia onlineo in multiplayer locale.

Questisono solo alcuni dei titoli che non possono mancare nella collezione dei nuovigiocatori e, grazie alle migliori uscite degli scorsi anni e le attesissime inarrivo in quello appena iniziato, ce n’è davvero per tutti i gusti. Per avere unassaggio di quello che attenderà tutti i possessori di Nintendo Switch eNintendo Switch Lite nel 2021, è attualmente disponibile su NintendoeShop, scaricabile fino all’31 di gennaio, una demo gratuitadi MonsterHunter Rise, l’attesissimo nuovo capitolo della saga giapponese disuccesso che porta i giocatori a caccia di giganteschi mostri.

Perscoprire la line-up completa e scegliere il gioco perfetto per le proprieesigenze, basta visitare la sezione dedicata aigiochi per Nintendo Switch sul sito Nintendo.

Vedi anche : nintendoswitchswitchlitesonoconsolenatale