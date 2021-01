OUTRIDERS: SVELATE LE CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE PER PC

Svelato un nuovo video sulla versione per PC del titolo di People Can Fly

Sappiamo che molti giocatori PC non vedevano l'ora di scoprire le specifiche diOUTRIDERS e finalmente possiamo condividere i requisiti di sistema ufficiali, oltre alle varie funzionalità confermate di questa versione.

OUTRIDERS presenta una vasta gamma di opzioni grafiche avanzate disponibili per i giocatori per permetter loro di sfruttare al meglio il proprio hardware, nonché la traduzione in 13 lingue, le opzioni di personalizzazione dell'interfaccia, il sistema di cross-play completo tra tutte le piattaforme, il supporto agli schermi Ultrawide, la scala di risoluzione dinamica per mantenere la solidità delle prestazioni e il supporto completo al DLSS NVIDIA.

Il team di People Can Fly ha lavorato sodo per assicurare un framerate costante a prescindere dalle prestazioni del PC utilizzato. I nostri requisiti hardware sono dunque indirizzati a un'esperienza stabile a 60 FPS.

Gioca alla demo diOUTRIDERS a partire dal 25 febbraio 2021, disponibile gratuitamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

OUTRIDERS uscirà su PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 1° aprile 2021, e su Google Stadia in seguito nel 2021.

