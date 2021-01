MILESTONE ANNUNCIA L’ARRIVO DI MXGP 2020 SU PlayStation 5

L’esperienza Motocross next-gen.

Milestone è lieta di annunciare l’uscita di MXGP 2020 su PlayStation 5. L’ultimo capitolo dell’amata serie ufficiale dellaFIM Motocross World Championship, arriva su next-gen insieme a molte feature esclusive.

Grazie all’innovativo DualSense Controller, MXGP 2020 avrà un incredibile feedback aptico e trigger adattivi, offrendo ai giocatori una sensazione di guida autentica. Inoltre, PlayStation®5 offre l'opportunità di aggiornare larisoluzione fino a 4K con 60 FPS, aumentando i dettagli e l'immersione per un'esperienza motocross più fluida. Ultimo ma non meno importante, i piloti che amano davvero la competizione avranno ora la possibilità di gareggiare incorse online fino a 14 giocatori.

In MXGP20 puoi goderti l'adrenalina dell'attuale stagione MXGP, gareggiando con 68 pilotidelle categorie MXGP e MX2 su tutti i 19 circuiti della stagione. Costruire la tua carriera partendo da rookie sarà soloil primo passo verso la gloria: i giocatori potranno entrare a far parte di una squadra ufficiale o costruirne una propria, personalizzando l’esperienza per adattarla al proprio sogno di pilota competitivo.Il Track Editor è tornato con alcune nuove funzionalità aggiuntive.

Con la featureHeightmaps, i giocatori possono replicare le vere configurazioni delle piste MX, spesso costruite su colline e montagne, aggiungendo realismo a tutte le sfide che i veri piloti affrontano durante le gare. Quattro diversi tipi di terreno permetteranno ai giocatori di scegliere e personalizzare la pista per creare il tracciato dei loro sogni.Le piste potranno essere condivise online con amici e community.

MXGP 2020 su PlayStation 5 è disponibile dal 14 Gennaio, 2021.

