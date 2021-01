TURTLE BEACH annuncia l'acquisizione di NEAT Microphones

La tecnologia all'avanguardia di Neat e l'incredibile quantità di prodotti in arrivo nel 2021permetteranno di affrontare la crescita dei Mercati del gaming, dello streaming, del podcasting, della registrazione e delle audioconferenze

L'acquisizione accelera la crescita di Turtle Beach aggiungendo il team dirigenziale di Neat e la sua linea di prodotti innovativi che si concentrano su un mercato globale in crescita di 2,3 miliardi di dollari.

Turtle Beach Corporation, compagnia leader negli accessori da gaming, annuncia oggi l’acquisizione di Neat Microphones. Neat crea, produce e vende microfoni digitali USB e analogici di alta qualità che dispongono di tecnologie e design all'avanguardia. Il team dirigenziale di Neat comprende gli ex fondatori di Blue Microphones, inventori del primo microfono USB ad alte prestazioni, oltre che alcuni dei pionieri che hanno lavorato ad altri pluripremiati e rivoluzionari microfoni in grado di rivoluzionare il modo in cui i professionisti e i consumatori catturano la loro voce, la musica e altro ancora.

L'acquisizione consente inoltre a Turtle Beach di entrare nel mercato globale dei microfoni, mercato da 2,3 miliardi di dollari, che sta vivendo una rapida crescita nel segmento degli accessori digitali/USB, dove l'innovazione Neat è focalizzata.

"Stiamo entrando nel crescente mercato globale dello streaming e dei microfoni con due vantaggi significativi: la leadership visionaria e l'esperienza ingegneristica dietro ad alcuni dei microfoni più rinomati degli ultimi 30 anni e l'impressionante linea di prodotti Neat del 2021", ha dichiarato Juergen Stark, CEO, Turtle Beach Corporation. " Neat si sposa perfettamente con l'eredità di 45 anni di innovazione e competenza audio di Turtle Beach, e siamo entusiasti di dare il benvenuto a Skipper Wise, Martins Saulespurens, e al resto del team di Neat Microphones nella famiglia Turtle Beach".

Continua Stark: "Questa è un altro pezzo importante per Turtle Beach. L'ingresso nel mercato globale dei microfoni con Neat diversifica il nostro portafoglio prodotti in nuove categorie, completando al contempo l'offerta di Turtle Beach e ROCCAT in accessori per console e PC. Il mercato totale per i nostri prodotti e marchi diversificati si espande da 5,1 miliardi di dollari a 7,4 miliardi di dollari con questa acquisizione. Turtle Beach è già noto per le eccellenti prestazioni microfoniche delle nostre cuffie da gioco, e la tecnologia di Neat migliorerà ulteriormente i nostri futuri prodotti. Inoltre, il marchio Neat amplia la nostra portata oltre al gaming con un più ampio assortimento di prodotti audio consumer e prosumer".

Skipper Wise, Presidente di Neat Microphones, aggiunge: "Siamo assolutamente entusiasti di portare gli oltre 100 anni di esperienza combinata del nostro team a Turtle Beach per creare microfoni all'avanguardia. Il mercato è pronto per un nuovo portafoglio di microfoni digitali di alta qualità e di facile utilizzo. Neat è il marchio di microfoni digitali nativi che, grazie alla perfetta conoscenza del mercato di Turtle Beach e alla sua migliore distribuzione globale può portare questa innovazione ad ancora più persone in tutto il mondo".

Il team di Neat Microphones è composto dai migliori creatori di microfoni del mondo, e tra di loro hanno lanciato oltre 60 prodotti da quando hanno originariamente fondato Blue Microphones nel 1995. Attraverso questa acquisizione, Turtle Beach aggiunge quasi 40 brevetti Neat e quasi 70 registrazioni di marchi Neat al suo portafoglio complessivo. Con decenni di conoscenza nell'ingegneria, progettazione e produzione di microfoni per il lavoro e il tempo libero, il team di Neat ha cambiato il modo in cui le persone vedono, utilizzano e apprezzano gli strumenti di registrazione di qualità, e sono pronti a farlo di nuovo nel 2021 e oltre come parte di Turtle Beach.

Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti Neat Microphones visita https://www.neatmic.com/.

Per le ultime informazioni sui prodotti Turtle Beach, visita il nostro sito www.turtlebeach.com

