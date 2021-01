THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL IV PER SWITCH ARRIVA AD APRILE 2021!

Sistema di combattimento perfezionato

- Vecchi e nuovi combat system si uniscono al già raffinato combattimento della serie The Legend of Heroes, inclusa la possibilità di evocare mech giganti sul campo per attacchi devastanti, utilizzare l'Auto Battle per combattimenti più opportuni e utilizzare Lost Arts, la più potente magia Orbica capace di invertire le sorti della battaglia.