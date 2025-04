Yara Gambirasio : accolto ricorso Bossetti sul Dna

Home » Social News » Yara Gambirasio : accolto ricorso Bossetti sul Dna

Bossetti è stato condannato definitivamente all'ergastolo nel 2018 per l'omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa nel 2010 nella regione di Bergamo e trovata morta 3 mesi dopo. La Corte Suprema ha accolto due ricorsi degli avvocati dell'uomo: sono alla ricerca di nuove prove per chiedere la revisione del processo.

Ora siamo di nuovo a Bergamo e altri giudici dovranno ancora una volta pronunciarsi sulla possibilità per la difesa di accedere ai reperti - compresi 54 campioni di Dna e indumenti della vittima - su cui è stato condannato Bossetti, ritornare nella speranza di una possibile revisione del processo. Gli avvocati del muratore di Mapello, infatti, sono alla ricerca di nuovi elementi per poter chiedere la revisione del processo conclusosi nel 2018 con l'ergastolo definitivo di Bossetti, ritenuto responsabile dell'omicidio di Yara Gambirasio, 13 anni, scomparsa da Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e trovata morta dopo tre mesi in un campo della regione. Dopo il deposito delle motivazioni da parte della Cassazione, la Corte d'Assise di Bergamo dovrà riesaminare la domanda dei difensori.

I genitori di Yara Gambirasio denunciano Netflix: diffusione non autorizzata di intercettazioni private

I genitori di Yara Gambirasio hanno presentato un esposto contro Netflix per la diffusione di intercettazioni telefoniche personali nella docuserie "Il Caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio".

Caso Yara - nessuna frode su provette dna: la decisione dopo denuncia Bossetti

Se è vero che nel provvedimento di confisca la corte d'Assise fa riferimento alla non opportunità di provvedere, allo stato, alla distruzione dei reperti, e che il deposito degli stessi in luogo non dotato di congelatori ne avrebbe probabilmente alterato l'integrità, il cambio di luogo, dopo il verdetto definitivo, è solo una soluzione di prudenza da parte del giudice i cui costi economici - dopo la pronuncia della Cassazione sull'omicidio - le sarebbero potuti costare l'ipotesi di una responsabilità sotto il profilo contabile.

Caso Yara - pm Ruggeri: Nelle 54 provette non c'è niente - spesa inutile tenerle in frigo

Questo è quello che loro hanno detto a me Sarà il gip veneto Alberto Scaramuzza - lo stesso che in passato ha sollecitato approfondimenti su di lei - a stabilire (non si conoscono i tempi della decisione) se la pm ha rispettato le regole oppure no.