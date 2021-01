Google, Youtube sospende l'account di Trump

". Cosìin una nota, precisando che l'account delè "". Intanto, il vicepresidente Pence boccia la risoluzione approvata dalla Camera per applicare il 25esimo emendamento e destituire, e ora i democratici si preparano a procedere con l'impeachment.

"E' tempo di pace e calma nel Paese": è l'appello lanciato da Trump ad Alamo, Texas, una settimana dopo l'assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori Trump ha poi invitato a rispettare le forze dell'ordine perché "noi crediamo nelle tradizioni e le rispettiamo, non vogliamo abbatterle, crediamo nello stato di diritto, non nella violenza e nelle sommosse". Poi, riferendosi al fatto che Facebook e Twitter hanno sospeso i suoi account, ha detto: "La libertà di parola è sotto assalto come mai prima", in America.

Vedi anche : googleyoutubesospendeaccounttrump