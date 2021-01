GLI SMART TV DI LG RICEVERANNO STADIA CLOUD GAMING

STADIA CLOUD GAMING SULLE SMART TV LG A METÀ DEL 2021

Gli Smart TV LG offriranno una straordinaria esperienza gaming con Stadia completata dall’immersivo suono 5.1 surround per i giocatori di Stadia Pro

LG Electronics annuncia la collaborazione con Google per portare Stadia sui suoi ultimi webOS smart TV nella seconda metà del 2021. Dopo l’arrivo di Stadia su Google TV, LG sarà il primo produttore di TV a supportare in modo nativo Stadia gameplay tramite webOS.

LG dimostra il suo impegno nel supportare il gaming premium sui propri display all’avanguardia, resi ancora più coinvolgenti grazie al supporto per il 4K e il suono 5.1 surround per gli utenti di Stadia Pro. Stadia permetterà ai proprietari di TV LG di divertirsi subito con i giochi di Stadia, come Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin’s Creed: Valhalla e Watch Dogs: Legion, utilizzando soltanto un telecomando Stadia senza aggiunta di hardware o download dei giochi.

LG introdurrà il nuovo servizio nella seconda metà del 2021 sugli Smart TV LG sotto forma di app da scaricare tramite LG Content Store nei paesi in cui Stadia è disponibile. Stadia offre già più di 130 giochi e molti altri sono aggiunti regolarmente. I giochi possono essere acquistati singolarmente oppure gli utenti possono sottoscrivere un’iscrizione a Stadia Pro, che include sconti esclusivi e una risoluzione fino a 4K, che gli permette di accedere gratuitamente a nuovi giochi ogni mese. Un’esperienza di gaming coinvolgente con un immersivo suono surround 5.1 e un supporto fino a 4K HDR e 60 FPS rendono la piattaforma Stadia la scelta giusta per chi cerca un’ottima esperienza di gaming senza bisogno di una consolle.

E quando si tratta di gaming è difficile battere la perfetta combinazione di Stadia e LG OLED TV. I pixel auto-illuminanti degli LG OLED assicurano una migliore qualità di immagine HDR con neri profondi e colori estremamente accurati. LG è stata la prima azienda a lanciare i TV OLED HDR con capacità 4K nel 2015 e i contenuti sugli LG OLED TV – sia streaming che esterni – beneficiano del rapido tempo di risposta del display di 1ms, con un input lag estremamente basso per non percepire alcuna perdita di qualità immagine.

“Supportare Stadia sui TV LG è il nostro impegno nei confronti dei consumatori visto che il gaming è una caratteristica sempre più importante per i possessori di TV LG”, ha detto Lee Sang-woo, senior vice president corporate business strategy di LG Electronics Home Entertainment Company. “Stadia sta cambiando il modo in cui le persone accedono ai loro giochi preferiti e, garantendo la compatibilità con webOS, stiamo facendo un primo passo insieme alla piattaforma.”

Gli LG OLED TV, i nuovi LG QNED Mini LED TV (che combinano la tecnologia proprietaria Quantum NanoCell e la retroilluminazione mini LED) e i TV NanoCell saranno in mostra nel booth virtuale di LG durante il CES 2021.

