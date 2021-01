Intensa l’attività benefica dei Fratelli cristiani che fanno il bilancio ed annun ciano nuove iniziative

Intensa l’attività di solidarietà dei Fratelli cristiani di viale Chiesa a Massa che, nell’occasione, fanno un “bilancio” dell’attività svolta, peraltro intensa, nel periodo natalizio ed illustrano i programmi delle attività che andranno a svolgere nei prossimi mesi. Una rappresentanza della scuola ha portato tutti i viveri raccolti nel periodo precedente il Natale, presso la Caritas della parrocchia San Sebastiano di Massa, dove operano volontari per la distribuzione, tra i quali ci sono anche dei lasalliani, ex alunni e simpatizzanti, della scuola San Filippo Neri e molto altro è stato fatti dai “fratelli”.

Sempre nel periodo natalizio grande partecipazione al “Concorso presepi”. Una cinquantina le realizzazioni tutte bellissime e simpaticissime tanto da mettere la giuria in difficoltà nell’assegnare le prime tre posizioni che sono andate a:1° Alessio Tonnera di classe Quinta ;2° Michael di classe Prima; 3° Alessia Rubini di classe Quinta. Partecipazione anche alla lotteria natalizia: vincitori: il trio Bogazzi (Edoardo, Gabriele e Sofia) che ha potuto trascorrere le vacanze natalizie divertendosi con gli acquisti del buono di 200 € speso presso un noto negozio di giochi per ragazzi della città. L’equipe lasalliana, nel pieno rispetto delle norme covid ha fatto si che ogni classe della grande scuola di viale Chiesa ha porto porgere, in streaming o in differita, gli auguri di natale a nonni e genitori, esibendosi in canti, filastrocche, balletti... esprimendo in modo simpatico e creativo gli auguri, anche se in modalità diversa da quella degli anni precedenti quando la chiesa di San Sebastiano o il Duomo erano affollati fino all’inverosimile di ragazzi, loro genitori, amici e tante altre persone che non mancavano ad applaudire le belle esibizioni dei ragazzi.

Intanto è stata completata anche la vendita del vino “Cristallo di luce” prodotto, imbottigliato, ed etichettato dai bambini della scuola. Il ricavato da queste iniziative benefiche è già in………viaggio per il Libano a sostenere il Progetto Frères in favore di bambine e bambini profughi dai paesi vicini, e ulteriormente svantaggiati dall’ esplosione verificatesi mesi or sono nel porto. Dunque “dismessi gli abiti “del Natale (Presepe, alberi di Natale, stelle, stelline e luminarie multicolori...) da qualche giorno è ricominciata l’attività scolastica ordinaria, se ordinaria può definirsi un’attività in presenza del Codiv 19, per difendersi dal quale sono in atto tutte le misure richieste e anche di più: mascherine, gel, distanziamento, ingressi e uscite differenziati, locali ridisegnati per numeri contenuti, sia nella scuola dell’Infanzia che nella Primaria. Per il 12 gennaio, dalle 9.00 alle 17.00, è in programma un’altra giornata di “scuola aperta”.L’agenda è pressoché completa.

Si riceve per appuntamento (vedi www.lasallemassa.it).All’orizzonte ravvicinato ci sono la celebrazione del Giorno della Memoria, il Carnevale e la Pasqua: nonostante il delicato momento attuale, questi appuntamenti non stati derubricati dal calendario: non è giusto che i bambini paghino più del dovuto. Sono in programma iniziative che pur nel rispetto delle norme esistenti, assicureranno ai piccoli la possibilità di vivere avvenimenti molto importanti della loro vita di persone, studenti e cittadini del domani.

Il 27 gennaio, Giorno dell’Olocausto, nel linguaggio e nelle modalità vicine ai bambini, saranno riproposti i tragici avvenimenti del periodo bellico, per non dimenticare, evidenziando i valori sui quali si fondano le società civili come uguaglianza, rispetto, ricchezza della diversità. Per il Carnevale, come negli anni precedenti, ogni classe troverà il modo di “fare gruppo” sviluppando un tema di attualità, una favola, un’idea... nella spensieratezza del clima carnevalesco. Per la Pasqua saranno intensificati momenti di riflessione e di approfondimento sugli avvenimenti che danno colore e spessore alla più grande festa della cristianità con sacre rappresentazioni, iniziative solidali, celebrazioni.

Il prossimo anno scolastico sarà caratterizzato da due grandi novità: il bilinguismo e il modulo. Per il bilinguismo passeranno a nove le ore settimanali d’inglese in ogni classe, interessando all’iniziativa anche parte delle materie orali come storia, geografia, scienze... con la competenza di docenti professionalmente preparati e l’apporto di insegnanti madrelingua. Con il modulo si partirà con le prime due classi, la prima futura e la futura seconda nelle quali classi opereranno Tiziana Tenace e fr. Alberto Castellani insieme ad Elisa Calanchi (inglese), Chiara Antonioli (motoria), Roberta Fialdini (informatica) e Riccardo Locorotondo (musica). Queste novità unite alla lunga tradizione nonché alla presenza storicamente considerevole (circa 170 ANNI) della scuola dei Fratelli Cristiani nella città dei Malaspina, ha mosso diverse famiglie massesi e non che in questi giorni stanno richiedendo un colloquio con la neo coordinatrice Elisa Calanchi per avere maggiori informazioni e un contatto diretto con la felice realtà di viale Eugenio Chiesa.

