Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Forse perché della fatal quïete - Tu sei l'__ a me sí cara vieni, - O Sera, recita una poesia di Foscolo, per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica.



Soluzione: Imago



(Settimana Enigmistica 4633; Cruciverba 33126)