Rimini: Video Scandalo Consigliera Comunale

Il video scandalo della consigliera comunale che gioca al "Cheeky Exploits" ovvero mostrare il fondoschiena in pubblico.

Il video postato sul suo account Instagram ha già suscitato tantissime polemiche:"La moda non c'entra, glielo assicuro - spiega in un'intervista, che ne mantiene l'anonimato -. È partita come cosa goliardica: visto l'anno difficile che ci siamo lasciati alle spalle, con il mio ragazzo che mi riprendeva da dietro ho fatto il video, oscurando ovviamente il volto quando l'ho pubblicato".

Il video pubblicato dalla pagina Facebook Matti di Rimini è diventato virale.