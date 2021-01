Gioco d'azzardo in rete: come scegliere la piattaforma giusta?

Dopo ormai cinque anni consecutivi di crescita, anche i dati relativi al 2019 hanno evidenziato un interesse crescente da parte degli italiani per il gioco d’azzardo in rete, che si sta lentamente facendo strada nel vasto panorama dei casinò fisici e delle sale da gioco tradizionali. Il sempre maggiore interesse per la controparte online del gioco d’azzardo ha contribuito alla diffusione di numerose piattaforme di gioco in rete, che tentano di soddisfare i gusti e gli interessi dei giocatori con sempre nuove offerte e tipologie di gioco disponibili. Visto l’esponenziale aumento di piattaforme di intrattenimento online, è divenuto al contempo importante saper valutare e scegliere con criterio quelle a cui affidarsi, così da avere un’esperienza di gioco il più soddisfacente possibile. Quali sono, quindi, alcuni dei parametri da considerare quando si sceglie una piattaforma online?

1. Legalità

Una delle prime cose a cui prestare attenzione quando si sceglie una piattaforma di gioco in rete è che sia legale e affidabile. Quando ci si iscrive su una piattaforma di intrattenimento, infatti, così come accade anche per molti altri tipi di servizio, è necessario inserire i propri dati personali, compreso anche un metodo di pagamento. Per questo motivo, come spiegato su GallinaScommesse.it, è importante controllare che abbia il logo di AAMS, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ora ADM), l’ente italiano che regolamenta il settore del gioco d’azzardo. In alternativa, è anche possibile consultare la lista presente su adm.gov.it per verificare se la piattaforma scelta rientri tra quelle autorizzate ad operare nel nostro Paese.

2. Bonus di benvenuto

Come spiegato su https://groupbmore.com/, un altro fattore importante da tenere in considerazione, soprattutto quando si è ancora alle prime armi, è l’eventuale presenza di bonus e/o promozioni di benvenuto. Molto spesso, infatti, le piattaforme mettono a disposizione dei nuovi iscritti una serie di offerte pensate per far sì che i neofiti possano prendere dimestichezza con i giochi della piattaforma. I bonus, però, non sono tutti uguali: alcuni, i cosiddetti bonus senza deposito, sono messi a disposizione degli utenti prima ancora che questi ultimi effettuino il loro primo deposito in denaro. Scegliere una piattaforma che offre anche questo tipo di bonus può essere quindi molto vantaggioso, soprattutto se non si hanno precedenti esperienze di gioco d’azzardo online.

3. Esigenze personali

Quella del gioco, infine, è anche un’esperienza personale: la scelta della piattaforma ideale, quindi, dipende strettamente anche da cosa si è alla ricerca e dalle proprie necessità. Alcune piattaforme, ad esempio, presentano una selezione più ampia di slot machine, mentre altre sono maggiormente incentrate sui giochi di carte, sulle scommesse sportive o sulla sezione di gioco live. Importante è anche considerare i metodi di pagamento accettati dalla piattaforma in questione: la maggior parte dei siti di gioco d’azzardo in rete mette ormai a disposizione varie tipologie di pagamento, ma è sempre consigliabile verificare che tra queste ci sia anche quella che si intende utilizzare.

Sono tanti i fattori da considerare prima di scegliere una piattaforma di gioco in rete: farlo con consapevolezza è uno dei passi più importanti per avere un’esperienza di gioco consapevole e soddisfacente.

