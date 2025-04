Software e applicazioni per ridurre l'affaticamento degli occhi su Pc e Cellulari

Tra lavoro, tempo libero e videogiochi, gli schermi giocano un ruolo sempre più importante nelle nostre vite. Purtroppo, qualunque sia il mezzo, i nostri occhi soffrono e provano un certo affaticamento, e l'esposizione alla luce blu può anche disturbare il nostro sonno. Ecco sei software e applicazioni da installare per proteggere i tuoi occhi.

Più tempo passiamo davanti a uno schermo, che si tratti di un computer, uno smartphone o un tablet, più si affatica la vista. Nella migliore delle ipotesi, abbiamo la sensazione di vedere un po' sfocato o soffriamo di bruciore o irritazione agli occhi. Questi sintomi si avvertono semplicemente per uno stato di secchezza della superficie oculare.In effetti, di fronte a uno schermo, tendiamo a sbattere le palpebre meno spesso. Quindi, il film lacrimale sulla superficie dell'occhio non si rinnova sufficientemente e i nostri occhi si seccano. Insieme al rilassamento posturale, che si verifica in modo abbastanza naturale, questi inconvenienti possono trasformarsi in mal di testa difficili da debellare.Ma parallelamente a questi fenomeni, la forte luminosità dei nostri schermi può rivelarsi troppo aggressiva e causare anche un grave affaticamento degli occhi. Senza dimenticare la problematica luce blu, che facilita lo sviluppo della degenerazione maculare senile.

Proteggi i tuoi occhi per ridurre l'affaticamento

Per proteggere i tuoi occhi dallo schermo, devi solo adattare la sua luminosità al tuo ambiente. Quindi, poiché il Sole è la nostra principale fonte di luce durante il giorno, trovarsi davanti a uno schermo in una stanza inondata di luce naturale non è particolarmente problematico. Ma quando il Sole perde intensità, le cose si complicano.La sera infatti, o semplicemente quando il tempo non è molto buono, prende il sopravvento la nostra illuminazione artificiale. Fissare uno schermo molto luminoso e bianco in queste condizioni può quindi causare un grave affaticamento degli occhi. Sono quindi disponibili diverse opzioni.Innanzitutto è possibile orientarsi verso “temi oscuri”, a volte chiamati “modalità notte”. Sono semplicemente un'inversione dei colori (o quasi), in modo che lo sfondo diventi nero, mentre il colore del testo si adatta per essere sempre leggibile. Un modo semplice ma efficace per alleviare gli occhi in condizioni di scarsa illuminazione.

È poi possibile andare un po' oltre su smartphone Android e dispositivi Apple, grazie alle funzioni “reading mode” e “Night Shift”, che regolano la temperatura colore dello schermo verso il giallo, in modo da ridurre la "l'esposizione alla luce blu, il cui effetto è stato dimostrato che incide sulla durata e sulla qualità del sonno .Tuttavia, questi strumenti non sono molto configurabili. Da parte loro, gli occhiali, come quelli offerti dai marchi Gunnar o Lusee, fatti per leggere gli schermi, _sono ottimi prodotti ma possono essere poco pratici a determinate condizioni. Quindi, la soluzione di installare un'applicazione di terze parti per gestire la visualizzazione degli schermi è piuttosto interessante.

