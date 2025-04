Colazione: Una fetta di pizza meglio dei cereali

Home » Social News » Colazione: Una fetta di pizza meglio dei cereali

Questo dovrebbe deliziare i fan della pizza! In effetti, la pizza sarebbe migliore per la colazione di una ciotola di cereali. Questo è in ogni caso quello che dice Chelsey Amer, una nutrizionista americana laureata e specializzata alle università del Michigan e di New York.

Questa opinione può essere molto sorprendente a prima vista e potrebbe essere spiegata in particolare dal fatto che molti cereali sono riempiti di zucchero. Al contrario, una fetta di pizza è sicuramente grassa, ma è anche molto ricca di proteine ??e manterrà lo stomaco pieno. Pertanto, ti darà molta più energia e ti farà andare avanti molto più a lungo durante il giorno rispetto a una ciotola di cereali che fornisce al corpo troppo zucchero.

E se la colazione è spesso citata come il pasto più importante della giornata, capiamo meglio il confronto."Potresti essere sorpreso di apprendere che una fetta media di pizza e una ciotola di cereali a base di latte intero contengono quasi la stessa quantità di calorie. Tuttavia, la pizza ha una quantità di proteine ??molto più elevata, che ti manterrà pieno e aumenterà la sazietà per tutta la mattinata. Non approvo la pizza come opzione per una colazione più sana, ma devi tenere presente che gran parte dei cereali commercializzati per la colazione contiene tanto zucchero quanto una barretta di cioccolato”, sostiene Chelsey Amer.

Non tutti i cereali sono interessati

Per chiarire la sua osservazione, la dietista e nutrizionista distingue due tipi di cereali: quelli saturi di zucchero e quelli le cui assunzioni sono controllate. Per sapere di quale si tratta, è necessario fare riferimento alla tabella delle informazioni nutrizionali presente sulla confezione di ogni prodotto ed esaminare attentamente i dati.

Allora, com'è la colazione ideale ai cereali? Durante la sua intervista a Vice, Chelsey Amer ha voluto condividere le sue abitudini con quante più persone possibili: “Cerco sempre meno di 5 grammi di zuccheri aggiunti e almeno 5 grammi di fibre. Inoltre, i cereali integrali al 100% dovrebbero essere il primo ingrediente in termini di quantità. Quindi bisogna abbinare i cereali a una buona fonte di proteine, come lo yogurt greco, il latte o una piccola manciata di noci e semi, e cospargere qualche bacca per aggiungere fibre, vitamine e minerali ” .

Infine, quando si parla di pizza, aggiunge: “Credo che le persone dovrebbero mangiare come vogliono. Mangiare una fetta di pizza a colazione può evitare di rimpinzarsi di un'intera pizza nel corso della giornata."

Possiamo ringraziarla per questa opinione che fa notizia, perché, grazie a lei, non ti sentirai più in colpa per esserti innamorato di una fetta di pizza a colazione!