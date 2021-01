Fatte ad hoc - Cruciverba

Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Fatte ad hoc, (Settimana Enigmistica 4632; Cruciverba 32111) per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come Codycross.



Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.



Soluzione per Fatte ad hoc : Adatte

Altre Soluzioni : Il capo di un partitoPieni di lenaNon si può ballarlo scalziTipo di chitarraLa Terra Promessa - CruciverbaLo è il collaboratore... da casa__ Ra, divinità egiziaAmmalate... in poesiaAgnese in SpagnaRecipiente per il vino

Vedi anche : fattecruciverba