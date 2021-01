L'intrattenimento corre online: come sono cambiate le nostre abitudini negli ultimi anni

Nel giro di pochi anni le nostre abitudini nel campo dell'intrattenimento sono state letteralmente rivoluzionate dalla tecnologia: computer sempre più potenti, televisori connessi a internet e smartphone multifunzione hanno reso molto più pratica e personalizzata la fruizione dei contenuti multimediali, portando nelle nostre case, e non solo, un nuovo modo di intendere lo svago.

Piattaforme web e app: come circolano i contenuti di entertainment

Sin dagli esordi di internet nelle nostre case, gli utenti del web cercano ogni giorno nuovi modi per divertirsi e trovare un po' di svago durante la quotidianità. Oltre ai tanti progressi fatti dal punto di vista dei servizi dedicati al lavoro, allo studio, allo shopping e alla gestione familiare, solo per citare alcuni esempi di questa grande rivoluzione legata alla rete, proprio l'intrattenimento rappresenta uno dei settori più vivaci e in continua evoluzione.

Col passare degli anni, i servizi di entertainment online si sono continuamente ampliati e migliorati, fino ad arrivare oggi a sistemi avanzati e in grado di personalizzare le proposte per i singoli utenti: grazie a piattaforme web e applicazioni per dispositivi mobili che sfruttano l'intelligenza artificiale, infatti, gli operatori del settore riescono a venire incontro ai diversi gusti, intercettando o addirittura anticipando le varie richieste. Ciò ha portato a un modo tutto nuovo di utilizzare tali servizi, con cataloghi sempre più ampi e al tempo stesso "su misura".

Il gioco si pratica online: come è cambiato il mondo dei videogame

Quando si parla di intrattenimento online, è impossibile non fare riferimento al settore dei videogame, uno di quelli che ha maggiormente conosciuto l'impatto delle nuove tecnologie. Le proposte in tal senso sono cresciute a dismisura di anno in anno, fino a portare oggi a cataloghi davvero ampi e ricchi di soluzioni differenti, che spaziano dai giochi di sport e di azione a quelli da tavolo. In quest'ultimo ambito rientra, in particolare, la sfera dei casino digitali, che sono riusciti a imporsi al pubblico grazie a piattaforme web e applicazioni mobili particolarmente sicure ed efficaci, in cui poter disputare tornei di blackjack o puntare alle slot in modo semplice e rapido.

Al tempo stesso, altre tipologie di videogame sono uscite dalla classica dimensione domestica legata a console e PC, per aprirsi alla rete internet, sinonimo di globalità senza confini. Dai giochi di calcio, basket e altri sport fino ai cosiddetti tile-matching, passando per la ricca proposta di giochi del genere battle royale, gran parte dei titoli si muove oggi sul web, offrendo la possibilità di creare sfide anche in tempo reale: un'evoluzione divertente e al passo coi tempi di gare e tornei tra amici fatte in casa.

Musica e film: i contenuti audio e video sono oggi online

Nell'ambito dell'intrattenimento, è impossibile non puntare lo sguardo a un altro grande cambiamento di questi anni, legato alla fruizione di contenuti audio e video. Musica, film, serie tv, documentari, cartoni animati, tutto passa oggi per il cosiddetto streaming, ossia l'accesso a contenuti multimediali con un download che avviene praticamente in tempo reale.

Che sia da PC, smart TV o da device mobili, è oggi possibile accedere a un catalogo davvero sconfinato di proposte, che include grandi classici della musica o del cinema, così come le ultime uscite. In ambito musicale, per esempio, attraverso le principali piattaforme come Spotify o Tidal, solo per citarne due, gli utenti possono avere a portata di mano singole tracce e album completi, playlist di genere o personalizzate, il tutto con la comodità di ascoltare i propri contenuti preferiti tanto a casa quanto in giro, durante lo sport o sui mezzi pubblici.

Altrettanto pratica è la fruizione dei contenuti video in streaming, una tecnologia che in pochissimo tempo ha mandato in soffitta i classici DVD tanto utilizzati fino a qualche anno fa. Senza necessità di supporti fisici, oggi possiamo accedere a interi cataloghi di film di qualsiasi genere, ma anche a serie TV complete e molto altro, tra l'altro con la possibilità di integrare le relative app alle moderne smart TV.

Insomma, grazie alla rete internet ciascuno può accedere alla tipologia di svago che più ama, con la massima facilità e in tempi sempre più rapidi: un servizio che ha cambiato radicalmente le nostre abitudini e di cui non potremmo più fare a meno.

