Matteo Renzi : Il premier vuole conta? Accetto sfida

Matteo Renzi nasce a Firenze nel gennaio 1975 e cresce a Rignano sull’Arno. Fin da giovanissimo vive l’esperienza scout, di cui si porterà dietro la voglia di giocare e di “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato” (Baden Powell). Blog.

Matteo Renzi (Firenze, 11 gennaio 1975) è un politico italiano.

Matteo Renzi. 1,146,118 likes · 41,177 talking about this. Senatore di Firenze, Italia Viva https://linktr.ee/matteorenzi

Se Conte vuole la conta, lo aspettiamo in Parlamento. E' il messaggio che, intervistato dal,rasmette al presidente del Consiglio, accompagnando la sua 'sfida' a un elenco di appuntamenti mancati e di passi falsi del governo nelle ultime settimane. "Conte ha detto che verrà in Parlamento Secondo me ha sbagliato a chiudere così la verifica di governo. Ma se ha scelto di andare a contarsi accettiamo la sfida(...).Se andrà sotto, abbiamo varie soluzioni che potranno essere valutate da Parlamento e Capo dello Stato".

