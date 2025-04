Da Wuhan a New York come siamo entrati nel 2021

"FELICE" ANNO NUOVO - Fuso orario dopo fuso orario, il mondo si è progressivamente spostato nel 2021, sperando di voltare pagina velocemente sul Covid... ma con cerimonie spesso sconvolte dall'epidemia.

Uno dopo l'altro, abbiamo salutato il 2020. Gli abitanti del piccolo arcipelago di Kiribati e delle isole Samoa nel Pacifico sono stati i primi a passare al 2021 giovedì alle 10.00, mentre le isole disabitate di Howland e Baker hano dovuto aspettare altre 26 ore. Nuova Zelanda - dove rimangono solo poche restrizioni, hanno reso il paese una dei pochi al mondo in cui i residenti hanno potuto celebrare la transizione al 2021 senza limitazioni. Sebbene in gran parte non toccate dalla pandemia, le nazioni del Pacifico hanno anche goduto di un nuovo tipo di capodanno a causa della chiusura delle frontiere, del coprifuoco e del contenimento.

Sydney: fuochi d'artificio... senza spettatori

A Wuhan migliaia di persone festeggiano il nuovo anno

Nuotare in Russia

A Times Square, che di solito trabocca di festaioli euforici per la tradizionale "caduta della palla" in una pioggia di coriandoli, la folla è stata sostituita quest'anno da un gruppo di lavoratori in prima linea contro la pandemia, invitati appositamente e separati da barriere per rafforzare le distanze sociali.