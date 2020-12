Capodanno 2020: Cosa fare

Hai voglia di una serata gastronomica? Teatrale? Scopri suggerimenti per festeggiare il 31 dicembre 2020!

Una cena festosa come in un ristorante

Capodanno in concerto e teatro… online!

Una serata di giochi per Capodanno

Una notte al Museo

Quest'anno il 2020 è stato caratterizzato da una crisi sanitaria senza precedenti. Con restrizioni e coprifuoco in vigore anche il 31 dicembre 2020, è ancora possibile aspettare l'arrivo di un più felice e festoso 2021! Ecco alcune idee per divertirsi rispettando le prescrizioni del Decreto Natale.Box da cucina, negozi di alimentari chic, tavoli eccezionali, menu dei migliori chef ... I ristoranti sono stati in grado di adattarsi e ora offrono una consegna ben rifinita o un servizio di ritiro degli ordini in loco. Per evitare di passare la giornata in cucina e rendere questo capodanno eccezionale e gastronomico,i buongustai potranno godere dei menù festivi dei migliori ristoranti. Come ci consiglia il sito Scatti di Gusto. Per il primo gennaio inoltre puoi invitare anche chef a domicilio . Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Un buon modo per supportare i ristoratori divertendosi.E se, dopo quasi un anno senza questo piacere, trovassi tutte le emozioni di un concerto, ma online? Quest'anno, gli amanti della musica di tutto il mondo si sono riuniti per portarti il ??brivido della musica dal vivo, sugli schermi. Così, molte città e molti teatri hanno deciso di organizzare concerti in streaming Da casa è possibile seguire concerti a livello internazionale. Questo è in particolare il caso del festival electro belga Tomorrowland che ha annunciato un programma allettante per la sera del 31 con, in particolare, Major Lazer, Snoop Dogg e David Guetta o gli spettacoli a pagamento di Kiss all'Atlantis a Dubai, Justin Bieber o anche della Filarmonica di Vienna!Anche il teatro è un'uscita di Capodanno particolarmente apprezzata: quest'anno, mentre i teatri rimanevano chiusi al pubblico, le rappresentazioni hanno continuato ad essere rappresentate online e, a volte, dal vivo. Per la notte di Capodanno, anche molti teatri hanno deciso di deliziare i gli spettatori con programmazioni all'avanguardia trasmessi online.Le misure sanitarie consigliano un capodanno in piccoli gruppi ... Quindi, per condividere bei momenti con la famiglia o gli amici a distanza, è possibile giocare online. Puoi organizzaregiochi da tavolo e per piccoli gruppi o se desideri divertirti con i tuoi amici lo puoi farepiattaforme online. Un capodanno confinato non significa rinunciare alla convivialità!La maggior parte dei musei offre tour online, ( qui ne trovi 20 imperdibili come il British Museum, il Louvre e i Musei Vaticani tra gli altri), delle loro collezioni permanenti o mostre temporanee. Passa dall'una all'altra, dall'arte moderna ai tesori antichi, dalla pittura alla scultura in pochi click e fai il pieno di bellezza per concludere l'anno! E, se vuoi, puoi anche seguire le orme di Beyoncé e Jay-Z al Louvre e accendere la musica.Puoi anche combinare alcune di queste idee senza rischiare di perdere tempo nei trasporti e finire a mezzanotte in metropolitana, quindi non esitare a creare il programma. hai bisogno.

