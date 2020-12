WhatsApp potrebbe non funzionare più sul tuo smartphone dal 1° gennaio 2021

L'App di messaggistica istantanea non sarà più supportata su alcuni dispositivi che utilizzano una versione obsoleta di Android o iOS.

Gli utenti in possesso di un vecchio iPhone o di un vecchio smartphone Android saranno presto privati ??di WhatsApp. Come ogni anno, l'applicazione aggiorna l'elenco dei sistemi operativi mobili che supporta.

Su quali Smartphone non funzionerà più' WhatsApp nel 2021?

Dal 1° gennaio 2021, WhatsApp cesserà di operare su tutti gli iPhone con una versione precedente a iOS 9 e tutti gli Android smartphone che utilizzano una versione precedente alla 4.0.3.Ciò riguarda, ad esempio, dispositivi come lo il, due modelli molto popolari usciti nel 2011. Per i dispositivi che non possono essere aggiornati, gli utenti che vogliono comunque utilizzare WhatsApp non avranno altra scelta che cambiare Smartphone

D'altra parte, i dispositivi in ??esecuzione su versioni precedenti di iOS e Android ma che possono ancora essere aggiornati almeno ad iOS 9 o Android 4.0.3 potranno continuare a utilizzare l'app di messaggistica.



