AirPods Max: hanno problemi di condensa

Gli utenti delle cuffie Apple di fascia alta hanno notato un problema divertente dopo diverse ore di utilizzo, la formazione di condensa sotto i cuscinetti dei loro AirPods Max.

Su Twitter, un utente si è lamentato delle cuffie recentemente lanciate da Apple. Si è lamentato della formazione di una notevole quantità di condensa sotto i cuscinetti delle sue cuffie.



Nel suo tweet, spiega che le sue cuffie AirPods Max hanno improvvisamente avuto un problema non da poco dato che le cuffie di Apple non sono progettate per essere resistenti all'umidità.

So, uhh... my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9