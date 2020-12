Airpods Max: Iniziano ad arrivare le prime custodie di produttori terzi

Custodie protettive in arrivo per AirPods Max

Le cuffie Apple AirPods Max sono un prodotto relativamente impeccabile, la Smart Case in dotazione è molto più discutibile. Sicuramente una cover alla moda, ma che non protegge dagli urti, e nemmeno dalla polvere, e nemmeno l'aspetto è granchè...Per questo molti produttori terzi come WaterField Design, offre il suo Shield Case, una Custodia su misura per le cuffie AirPods Max. Una borsa protettiva completa (a differenza di quella di Apple), che offre tre strati di protezione.

Su Etsy, puoi anche mettere le mani, non su una borsa, ma su un fantastico supporto a parete per AirPods Max. Dotato, inoltre, di un sistema per attivare la modalità a basso consumo, "Air Hanger " permette di appendere le cuffie Apple ad un "appendiabiti a muro", per evitare qualsiasi forma di caduta accidentale.

Un accessorio meno essenziale di una vera cover protettiva offerto ad un prezzo di 34,95 dollari. Nota che i due accessori sono già esauriti….

