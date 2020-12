Whatsapp web: come usarlo?

Whatsapp web è una variante dell'applicazione di messaggistica online Whatsapp. Puoi avere accesso al tuo account sul tuo browser e comunicare con i tuoi amici e familiari, mentre in precedenza le funzionalità di questa applicazione erano disponibili solo su smartphone.



Come funziona Whatsapp web? Come connettersi a Whatsapp sul tuo browser web? Le funzionalità sono le stesse dell'applicazione mobile? Chiunque può usare Whatsapp Web?



Whatsapp web, l'app disponibile su browser

Come accedere all'account Whatsapp web?

Utilizzando un browser web come Chrome

Installando l'applicazione sul desktop del tuo computer



Dall'estate del 2018 Whatsapp - ora di proprietà di Facebook - ha deciso di lanciare una variante della sua applicazione: Whatsapp web. Questa applicazione ti consente di stare vicino ad amici e familiari grazie al suo sistema di messaggistica online con un'interfaccia facile da usare.Whatsapp web è gratuito e può essere utilizzato in qualsiasi parte del mondo, quindi se tua cugina vive in Australia puoi comunicare con lei rapidamente e facilmente.E' molto utile anche se preferisci scrivere da una tastiera piuttosto che dal touchscreen di uno smartphone e puoi anche inviare foto dal tuo disco rigido senza doverle trasferire sul tuo Telefono. L'applicazione può essere attivata sul computer, perché utilizza una connessione Internet per inviare e ricevere messaggi, video, foto e effettuare chiamate.Se desideri utilizzare l'app di messaggistica online sul tuo computer, devi collegare il tuo account a Whatsapp. Non è necessario creare un nuovo account per utilizzarlo.Puoi collegare il tuo account a Whatsapp web in due modi:Prima di poter usare Whatsapp web, devi avere l'applicazione attiva sul tuo smartphone, se non ce l'hai puoi scaricarla gratuitamente tramite Android o IOs.

La procedura dipende dalla modalità che hai scelto di utilizzare. Se preferisci utilizzare un browser, vai su web.whatsapp.com o cercalo tramite un motore di ricerca. Allo stesso tempo, connettiti all'applicazione sul tuo smartphone. Tutto dipende dal modello del tuo smartphone.



Se hai un iPhone: nell'app selezionare le impostazioni; nelle impostazioni, scegli Whatsapp web



Se hai un Android: nell'app seleziona Chat; quindi vai sul Menu in alto a destra; seleziona Whatsapp web



Quali sono le caratteristiche principali?

Dopo aver attivato Whatsapp web tramite l'app mobile, è necessario scansionare il codice QR che viene visualizzato sullo schermo del computer con la fotocamera dello smartphone. Una volta che la tua applicazione mobile è associata a Whatsapp web, puoi utilizzare la messaggistica online dal tuo browser trovando la cronologia di tutte le tue conversazioni .Attenzione però: la tua applicazione deve essere attiva sul tuo telefonino per poterla usare sul tuo computer, perché Whatsapp web e la versione mobile sono inseparabili . Se disinstalli o esci da Whatsapp sul tuo smartphone, sarai automaticamente disconnesso da Whatsapp web e dovrai ricominciare l'intero processo per accedere nuovamente.L'altro modo per accedere a Whatsapp web è tramite un'applicazione che puoi installare sul desktop del PC.Whatsapp web ti consente di utilizzare tutte le funzionalità della tua applicazione Whatsapp. Puoi effettuare chiamate ai tuoi amici e familiari anche se sono alla fine del mondo. Ma non è tutto, puoi inviare loro messaggi di testo a uno o più contatti contemporaneamente. Puoi infatti creare un gruppo con più persone per organizzare un'uscita, preparare una sorpresa o semplicemente dare notizie di te quando vuoi.

