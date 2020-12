458 milioni di PC venduti nel 2020: un record!

In calo da quasi 10 anni, il mercato dei PC si è notevolmente ripreso in questo anno 2020. I molteplici confinamenti e la tendenza allo smartworking hanno ovviamente favorito questo aumento, sebbene il fenomeno stesse emergendo già dallo scorso anno.

Laptop e Tablet in aumento

PC desktop in difficoltà

Confermata da un ampio studio di Canalys, la ripresa del mercato dei PC si è conclusa nel quarto trimestre con un incremento del 35% su anno con oltre 143 milioni di macchine vendute negli ultimi tre mesi dell'anno.Un dato che porta il totale del 2020 a oltre, con un incremento del 17% rispetto al 2019. Va ricordato, però, che il 2019 aveva già iniziato a riprendersi con una crescita su tutto l'anno stimata al 2,7% rispetto al 2018.Canalys specifica, tuttavia, che questo forte ritorno del PC è avvenuto in modi molto diversi a seconda dei segmenti di mercato. Pertanto, il PC portatile è cresciuto del 27,9% in un anno con, nel 2020, più diLe vendite di PC desktop sono ancora in difficoltà: con 60,8 milioni di vendite, si parla di un calo del 23,1% su un anno.Va notato subito che la progressione del mercato dei PC non dovrebbe durare, tuttavia, se Canalys prevede una crescita continua nel primo trimestre del 2021, il calo dovrebbe essere significativo nel secondo e terzo trimestre.L'azienda stima, infine, che il mercato dei PC dovrebbe essere, in media, molto stabile nei prossimi anni con una crescita dello 0,2% in quattro anni, tra il 2020 e il 2024.

