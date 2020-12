Alpha Motors Svela Ace, Un Concept Coupé Elettrico Vintage

Un'auto elettrica efficiente

È solo un concetto, ma che aspetto! Mentre i veicoli elettrici il più delle volte oscillano tra un aspetto banale o futuristico, l'potrebbe aprire la strada a un'alternativa interessante: il. Questo piccolo veicolo è il secondo concept svelato dalla start-up californiana Alpha, che si era già fatta un nome all'inizio del 2020 con il suo Icon, un concept di furgone dall'aspetto cubico leggermente meno allegro.Un'identità da ricercare tra la city car inglese degli anni '60 e la coupé italiana degli anni '70La sua identità, l'Alpha Ace, la cerca guardando in modo vistoso al retrò per sintetizzare e ibridare l'estetica di modelli come l'Alfa Romeo 105 e 115, o l'Hillman Imp, a cui l'Ace preso molto in prestito.Il concetto elettrico di Alpha prende le dimensioni di questi diversi veicoli, ma rispolvera la loro silhouette. Ha quindi ereditato un design aggressivo e sobrio, mescolando linee laterali arrotondate con un taglio anteriore che incorpora una griglia e fari che ricordano un po' certi modelli Fiat 128. In più ha parafanghi particolarmente imponenti.Minimalista e funzionale, l'interno combina superfici in pelle con parti metalliche semplicemente spazzolate. C'è anche un touch screen XXL che guarda a quelli offerti da Tesla, in particolare sulla Model 3 .In termini di prestazioni e specifiche, l'Alpha Ace pesa poco più di 1,6 tonnellate e ha un'autonomia di 400 chilometri. Il concept rivendica anche un passaggio da 0 a 100 km / h in poco più di 6 secondi. Per il resto, il veicolo cerca di offrire un'esperienza relativamente classica, senza guida assistita o autonoma. Una buona cosa, poiché queste modeste ambizioni potrebbero consentire al veicolo di raggiungere il mercato abbastanza rapidamente.Come specifica Cnet RoadShow, Alpha evoca sul suo sito di avere piani per lanciare la produzione di veicoli a partire dal 2023. Un tempo breve, ma che potrebbe essere sostenibile date le tecnologie ragionevoli che Alpha Ace incorpora.

