Trovare Informazioni Di Un'Immagine Con Google

Ecco una funzione utile che non ancora tutti gli utenti conoscono: la ricerca inversa di immagini su Google.

Come Google ti consente di trovare informazioni partendo da un'immagine

La ricerca di immagini attraverso l'inserimento del testo va bene la conosciamo tutti, ma lo sapevi che con il motore di ricerca Google puoi anche cercare informazioni partendo da un'immagine. Non potrebbe essere più semplice :Vai su Google Immagini Fai clic sull'icona della fotocamera nella casella di ricerca;Lì hai due scelte: cercare un'immagine tramite il suo URL, oppure cercare un'immagine presente localmente sulla tuo computer (nota che per quest'ultima soluzione puoi anche semplicemente trascinare e rilasciare l'immagine su cui vuoi informazioni dal tuo computer dalla home page di Google Immagini);Se la tua foto non è troppo oscura, Google ti fornirà informazioni diverse (immagini simili, fonti, nome, ecc.)

