Apple: Anti-tracking Già Disponibile in Beta, Arriverà con iOS 14.4

La funzione anti-tracking di Apple è in arrivo

All'inizio del prossimo anno, Apple offrirà una nuova versione di iOS, ovvero la versione iOS 14.4. Una nuova versione che avrà (tra le altre cose) una nuova, già disponibile per alcuni utenti beta.Quest'ultimo permetterà agli utenti di identificare meglio i servizi e le applicazioni che desiderano "seguire" le loro attività. Un messaggio di tipo pop-up avviserà quindi l'utente all'avvio delle applicazioni interessate e l'utente potrà perfezionare le proprie impostazioni nel menu Privacy.Si noti che alcuni possessori di un iPhone con iOS 14.3 (o anche iOS 14.2) hanno già visto la notifica in questione. Apple sta quindi modificando le ultime impostazioni, in vista della distribuzione ufficiale all'inizio del prossimo anno.

Vedi anche : appleantitrackingdisponibilebetaarriverà