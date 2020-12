OnePlus 9 Lite verrà rilasciato nel primo trimestre del 2021 con uno Snapdragon 865

OnePlus 9 Lite Con Snapdragon 865?

Secondo Android Central, la prossima gamma OnePlus 9 sarà composta da un totale di tre modelli. Oltre a OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro (sotto Snapdragon 888), troveremmo anche OnePlus 9 Lite, più economico, sotto Snapdragon 865.A questo si aggiungerebbe uno schermo AMOLED da 90 (o addirittura 120) Hz, per non parlare di una ricarica rapida da 65 W e di un triplo sensore fotografico guidato da un modulo principale da 48 megapixel. Unche verrebbe venduto ad un prezzo inferiore rispetto all'attuale OnePlus 8T , offerto a 599 euro.Il OnePlus 9 Lite avrebbe un dorso in plastica, contro una finitura più premium per gli altri due modelli della gamma. L'intera gamma OnePlus 9 dovrebbe essere ufficializzata all'inizio del 2021. Ancora un po' di pazienza, dunque.

