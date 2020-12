Samsung Galaxy S21 / S30: Prezzo, Disponibilità, Scheda tecnica, Tutto Quello Che Sappiamo

Samsung Galaxy S21: data di uscita

Quanto costerà il Galaxy S21?

Le caratteristiche del Galaxy S21

Sfortunatamente per Samsung, la crisi del Covid-19 ha gravemente ostacolato le vendite del suo smartphone di fascia alta. Tant'è che, all'inizio dell'anno scolastico, il produttore ha finalmente deciso di aggiungere una nuova stringa alle sue proposte con il Galaxy S20 FE: uno smartphone più economico, ma molto attraente.In vista dell'attuale situazione sanitaria, Samsung deve incrociare le dita per sperare in un lancio meno caotico del suo futuro Galaxy S21. Nel frattempo, cercheremo di elencare tutte le informazioni già disponibili su di lesso. Il prezzo, la data di uscita, il design e le caratteristiche: saprai tutto o quasi delÈ impossibile prevedere con certezza quando verranno lanciati gli ipotetici Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra. Tuttavia, Samsung è uno di quei produttori che si è sempre attenuto al suo calendario di lancio. Inoltre, la gamma Galaxy S viene ancora presentata al pubblico all'inizio dell'anno, in particolare a febbraio.Ma in questo inizio di anno molto speciale, le carte si vanno confondendo. Al punto che ilnoto insider OnLeaks (che ha fatto trapelare anche il design del dispositivo) conta su unaUna stima recentemente confermata da Jon Prosser, il quale dice che l'evento di presentazione del Galaxy S21 si. Secondo Reuters, questo cambio di programma è motivato dall'opportunità di colpire Huawei. In effetti, le sue vendite stanno diminuendo ora che tutti i suoi fornitori l'hanno abbandonato per conformarsi alle sanzioni americane. Samsung vede quindi una grande opportunità per riguadagnare quote di mercato e anche per ridurre il divario tra il Galaxy S21 e il recentissimo iPhone 12s.È improbabile che Samsung lancerà un solo dispositivo il prossimo mese di gennaio. L'anno scorso, il produttore aveva segmentato la sua offerta in tre modelli, con Galaxy S20, Galaxy S20 + e Galaxy S20 Ultra . Quest'anno, tutto suggerisce che farà lo stesso sulla sua gamma S21.Ma per stimare il prezzo di lancio dei futuri dispositivi, dobbiamo ancora tenere conto di un elemento essenziale: Samsung lancerà sempre una versione 4G dei suoi smartphone? O la supererà quasi? Se fosse così, il costo potrebbe essere alto. Al suo lancio, il Galaxy S20 5G è stato esposto a partire da 1.009 euro (contro i 909 euro della versione 4G). Supponendo che Samsung non modifichi il suo prezzo attuale, ci ritroveremmo quindi con un Galaxy S21 + a 1.109 € e un Galaxy S21 Ultra a 1.359 €.Il tutto è ovviamente soggetto a modifiche secondo gli annunci del produttore. Non siamo immuni da un'innovazione tecnica che giustificherebbe un ulteriore aumento del prezzo dei dispositivi. Il 21 dicembre abbiamo imparato qualcosa in più sui prezzi della gamma grazie all'insider Ishan Agarwal. Quest'ultimo disse che il Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere venduto a partire da 849 €. Il Galaxy S21 Plus arriverà a 1.049 € (1.099 € nella versione da 256 GB) e 1.399 € per il Galaxy S21 Ultra. Informazioni confermate da una nuova fuga di notizie pubblicata a fine dicembre.Cominciano a piovere voci sul Galaxy S21 e la sua scheda tecnica ovviamente non viene risparmiata. Il modello base, in primo luogo, dovrebbe beneficiare, come il precedente, di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici. Dovrebbe avere una definizione QHD +, essere aggiornato a 120 Hz ed essere compatibile con HDR10 +. Secondo un leak avviato da Ice Universe, lo schermo del Galaxy S21 Ultra sarà in grado di offrire una definizione QHD + simultaneamente alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz .Il Galaxy S21 + dovrebbe avere un pannello da 6,7 pollici e l'S21 Ultra da 6,8 pollici, che è leggermente inferiore ai 6,9 pollici del Galaxy S20 Ultra. Il resto della scheda tecnica è ancora nebuloso. Ma come l'iPhone 12 o il recente Huawei Mate 40 Pro, il nuovo Galaxy S beneficerà di un SoC inciso a 5 nm. Una finezza di incisione che consente prestazioni sempre più impressionanti, per consumi energetici ridotti. Il modello? Dipenderà ancora una volta dalla posizione geografica dell'acquirente.In Europa dovremmo avere diritto all'Exynos 2100. Un nuovochipsetfatto in casa, ovviamente compatibile 5G, che il produttore dovrebbe presto presentare. Il resto del mondo girerà su Snapdragon 875: il nuovo SoC Qualcomm.Per quanto riguarda la capacità della batteria del Galaxy S21 Ultra per ora si sa che non cambierà rispetto al modello precedente e manterrà i suoi 4.855 mAh. La differenza è che potrà essere ricaricato a 65W. Una tecnologia già adottata da altri; Huawei e Xiaomi in testa.

Per quanto riguarda la fotografia, sono già trapelati non pochi dettagli sui Galaxy S21 e S21 +. D'altra parte, l'S21 Ultra sta già attirando molta attenzione perchè dovrebbe avere 5 sensori separati. Oltre almodulo standard da 108 megapixel, l'ultragrandangolare e il teleobiettivo verrebbero aggiunti un secondo teleobiettivo che offre una lunghezza focale diversa. L'obiettivo è ovviamente quello di offrire all'utente la migliore versatilità possibile. Infine, ci sarebbe anche un sensore 3D ToF. Nella parte anteriore, il Galaxy S21 Ultra potrebbe incorporare una fotocamera da 40 megapixel.

Come sarà il Galaxy S21?

Il Galaxy S21 dovrebbe adottare un design abbastanza vicino al modello precedente.Il telefono sarà disponibile in tre dimensioni, ma osserviamo anche nei primi rendering che lo schermo sembra essere piatto e non più curvo. Una scelta che contrasterebbe con le abitudini di Samsung negli ultimi anni, che è stata tra le prime case produttrici a capitalizzare su questo tipo di schermo già sul Galaxy S6 Edge.

Nonostante tutto, troveremmo questo piccolo ritaglio al centro dello schermo per ospitare un sensore fotografico. Infine, sul retro, il Galaxy S21 adotterà un leggerissimo cambiamento nel blocco della fotocamera che ora si inserisce in un rettangolo più grande alloggiato all'estremità superiore sinistra, che sembra sporgere.

Le nuove fughe di notizie da xleaks7 e Pigtou ci danno uno sguardo più da vicino su come saranno i futuri smartphone Samsung. Il Galaxy S21 + brilla particolarmente in questi rendering e, come previsto, le modifiche dovrebbero essere minori rispetto alla generazione precedente. Con un dettaglio: lo schermo non è più curvo, ma completamente piatto, come sul recentissimo Galaxy S20 FE.



