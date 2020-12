Maria De Filippi Cacciata Da Mediaset?

Sul web sta girando la notizia che la famosa conduttrice di programmi come Amici e Uomini e Donne stia per essere cacciata da Mediaset.



Quanto è vera la notizia che Maria De Filippi sia stata cacciata da Mediaset?

Quello che sappiamo al momento è che il contratto della De Filippi scade nel 2021 e, al momento, non è ancora stato rinnovato. Questo non vuol dire che non abbia già rinnovato, infatti potrebbe averlo fatto ma non ancora annunciato ufficialmente o che lo rinnoverà nei prossimi mesi.



Altra cosa da considerare è che la conduttrice sta prendendo tempo per valutare la proposta di Sky che da tanti anni la vorrebbe con sé. Una sfida affascinante per Maria, che non solo è conduttrice di programmi, ma è impegnata di fatto, anche come autrice e produttrice dei suoi stessi format. La Fascino S.r.l., società di produzione, vede la sua proprietà divisa tra Maria e il gruppo RTI, formando quindi una seconda fonte di guadagno, molto cospicua.

Poi c'è da considerare il rapporto che ha con gli altri colleghi a Mediaset, come per esempio Gerry Scotti. Ieri, la conduttrice ospite a Verissimo ha raccontato alcuni particolari della sua vita privata e lavorativa. Uno dei momenti più toccanti vissuti dalla conduttrice in questo 2020 è stato durante l'ultima edizione di "Tù si que vales", quando il suo amico e collega Gerry Scotti ha scoperto di aver contratto il Covid. "Lui lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po' di spazio... Qualche giorno dopo ho chiamato Gerry e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato, in quel momento non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo. Ho capito che c'era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l'ho sentito molto spaventato".

Per sapere come andrà a finire tra Maria De Filippi e Mediaset dunque non resta che aspettare ancora un po'!



Vedi anche : mariafilippicacciatamediaset